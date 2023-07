Les États-Unis recommandent aux Américains de reconsidérer leur voyage en Chine en raison de l’application arbitraire de la loi et des interdictions de sortie

BEIJING (AP) – Les États-Unis recommandent aux Américains de reconsidérer leur voyage en Chine en raison de l’application arbitraire de la loi, des interdictions de sortie et du risque de détentions injustifiées.

Aucun cas spécifique n’a été cité, mais l’avis intervient après qu’un citoyen américain de 78 ans a été condamné à la prison à vie pour espionnage en mai.

Cela fait également suite à l’adoption la semaine dernière d’une vaste loi sur les relations étrangères qui menace de contre-mesures contre ceux qui sont considérés comme portant atteinte aux intérêts de la Chine.

La Chine a également récemment adopté une loi sur le contre-espionnage largement rédigée qui a refroidi la communauté des affaires étrangères, avec des perquisitions dans des bureaux, ainsi qu’une loi pour sanctionner les critiques étrangers.

« Le gouvernement de la République populaire de Chine (RPC) applique arbitrairement les lois locales, y compris en imposant des interdictions de sortie aux citoyens américains et aux citoyens d’autres pays, sans processus juste et transparent en vertu de la loi », a déclaré le conseiller américain.

« Les citoyens américains voyageant ou résidant en RPC peuvent être détenus sans accès aux services consulaires américains ni informations sur leur crime présumé. » Ça disait.

« Les autorités de la RPC semblent avoir un large pouvoir discrétionnaire pour considérer un large éventail de documents, données, statistiques ou matériels comme des secrets d’État et pour détenir et poursuivre des ressortissants étrangers pour espionnage présumé », a déclaré l’avis.

Il a répertorié un large éventail d’infractions potentielles allant de la participation à des manifestations à l’envoi de messages électroniques critiquant les politiques chinoises ou même simplement à la conduite de recherches dans des domaines jugés sensibles.

Les interdictions de sortie pourraient être utilisées pour obliger les individus à participer aux enquêtes du gouvernement chinois, faire pression sur les membres de la famille pour qu’ils reviennent de l’étranger, résoudre les différends civils en faveur des citoyens chinois et « gagner un pouvoir de négociation sur les gouvernements étrangers », selon l’avis.

Des avis similaires ont été émis pour les régions chinoises semi-autonomes de Hong Kong et de Macao. Ils étaient datés de vendredi et envoyés par e-mail aux journalistes lundi.

Les États-Unis ont émis des avis similaires à leurs citoyens dans le passé, mais ces dernières années avaient principalement mis en garde contre les dangers d’être pris dans des fermetures strictes et longues tandis que la Chine fermait ses frontières pendant trois ans dans le cadre de sa politique draconienne «zéro-COVID».

La Chine réagit généralement avec colère à ce qu’elle considère comme des efforts américains pour contester son système autoritaire dirigé par le Parti communiste. Il a émis ses propres avis aux voyageurs concernant les États-Unis, avertissant des dangers de la criminalité, de la discrimination anti-asiatique et du coût élevé de l’assistance médicale d’urgence.

Les détails des accusations contre l’espion accusé John Shing-Wan Leung ne sont pas disponibles, étant donné le système politique autoritaire de la Chine et le contrôle absolu du Parti communiste au pouvoir sur les questions juridiques. Leung, qui détient également la résidence permanente à Hong Kong, a été détenu dans la ville de Suzhou, dans le sud-est du pays, le 15 avril 2021 – une époque où la Chine avait fermé ses frontières et strictement restreint la circulation des personnes à l’intérieur du pays pour contrôler la propagation du COVID-19.

Les avertissements interviennent alors que les relations américano-chinoises sont au plus bas depuis des années, en ce qui concerne le commerce, la technologie, Taïwan et les droits de l’homme, bien que les parties prennent certaines mesures pour améliorer la situation. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a effectué une visite longtemps retardée à Pékin la semaine dernière et la secrétaire au Trésor Janet Yellen effectue un voyage très attendu à Pékin cette semaine. La Chine a également récemment nommé un nouvel ambassadeur à Washington, qui a présenté ses lettres de créance lors d’une rencontre avec le président Joe Biden à la Maison Blanche.

Aux côtés de plusieurs Américains, deux sino-australiens, Cheng Lei, qui travaillaient auparavant pour la chaîne de télévision publique chinoise, et l’écrivain Yang Jun, sont détenus depuis 2020 et 2019 respectivement sans mot sur leur condamnation.

Le cas le plus notoire de détention arbitraire concerne peut-être deux Canadiens, Michael Kovrig et Michael Spavor, qui ont été détenus en Chine en 2018, peu de temps après que le Canada a arrêté Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei Technologies et fille du fondateur de la centrale technologique, sur un Demande d’extradition américaine.

Ils ont été accusés de crimes contre la sécurité nationale qui n’ont jamais été expliqués et libérés trois ans plus tard après que les États-Unis ont réglé les accusations de fraude contre Meng. De nombreux pays ont qualifié l’action de la Chine de « politique des otages ».

The Associated Press