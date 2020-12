CAMBRIDGE, Massachusetts – Les Américains auront bientôt accès à un deuxième vaccin COVID-19.

Stephen Hahn, commissaire de la Food and Drug Administration américaine, a accordé une autorisation d’urgence vendredi à un vaccin fabriqué par Moderna, une semaine après avoir donné une autorisation similaire à celui fabriqué par Pfizer et son collaborateur allemand, BioNTech.

Il «autorise» plutôt que d’approuver le vaccin, car une recherche à plus long terme est nécessaire pour répondre à toutes les normes d’approbation, ce que les responsables ne veulent pas attendre pendant l’urgence de santé publique.

Cette décision intervient un jour après que les États-Unis ont signalé leur 17 millionième cas de COVID-19 et qu’un comité consultatif indépendant a examiné les données d’essais humains du vaccin ARNm-1273 de Moderna, décidant que ses avantages l’emportaient sur ses risques. Le vaccin, selon un essai qui a inclus 30 000 volontaires, a protégé plus de 94% des receveurs d’une maladie active, sans causer de problèmes majeurs de sécurité.

Les camions commenceront à transporter le vaccin ce week-end, avec le premier des 5,9 millions de clichés Moderna déjà fabriqués qui devrait être donné lundi.

C’est un moment de triomphe pour la société de biotechnologie de Cambridge, Massachusetts, âgée de 10 ans, qui jusqu’à présent n’avait jamais mis un produit sur le marché.

Désormais, son vaccin et celui de Pfizer-BioNTech sont sur le point de changer le cours de la pire pandémie depuis un siècle.

Le virus qui cause le COVID-19 a balayé le monde et particulièrement dévasté les États-Unis, qui représentent 4% de la population mondiale mais près de 23% de ses cas de COVID-19 et 19% de ses décès.

Au cours de la vague hivernale actuelle, un Américain est décédé environ toutes les 34 secondes du virus et 150 sont diagnostiqués toutes les minutes.

Mais il faudra du temps pour déployer le vaccin à travers le pays et dans le monde, atteignant la protection de 70% – à la fois contre la vaccination et les maladies naturelles – que les experts estiment nécessaire pour arrêter les infections généralisées.

Moderna dit qu’elle sera en mesure de livrer 20 millions de doses de son vaccin d’ici la fin décembre. 80 millions supplémentaires seront disponibles au cours des premiers mois de 2021, en vertu d’un contrat signé en août qui a porté le soutien financier direct du gouvernement américain à l’entreprise à 2,5 milliards de dollars.

La semaine dernière, le gouvernement a conclu un accord pour un deuxième 100 millions de doses à livrer au deuxième trimestre de l’année prochaine, ce qui porte l’investissement total des contribuables dans l’ARNm-1273 à 4,1 milliards de dollars.

Un autre vaccin candidat, de Johnson & Johnson, a pleinement inscrit son essai humain à grande échelle jeudi et prévoit de publier ses premières données sur l’innocuité et l’efficacité en janvier.

Un quatrième, créé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford, a quelques semaines de retard, et un cinquième candidat, par le développeur de vaccins Novavax de Gaithersburg, Maryland, devrait commencer prochainement son essai majeur aux États-Unis.

Si tous ou la plupart de ceux-ci se produisent, il devrait y avoir beaucoup de vaccins d’ici la fin de l’été prochain pour couvrir tous les Américains qui en veulent un.

«Il s’agit simplement d’une science et d’une réussite humaine incroyables», a déclaré le Dr Steven Joffe, professeur d’éthique médicale et de politique de santé à la Perelman School of Medicine de l’Université de Pennsylvanie. « Pas seulement la science qui est allée dans les vaccins, mais l’effort organisationnel pour réussir ces essais – c’est merveilleux. »

Plus d’une décennie dans la fabrication

Bien que Moderna ait progressé incroyablement vite, obtenant l’autorisation seulement 11 mois après le début des travaux sur l’ARNm-1273, la société développe la technologie derrière son vaccin depuis une décennie.

La société a été fondée en 2010 sur les rives de la rivière Charles, à quelques pas du Massachusetts Institute of Technology, où l’un de ses fondateurs était membre du corps professoral et un autre diplômé et membre du conseil d’administration.

Ce diplômé du MIT et membre du conseil d’administration, le capital-risqueur Noubar Afeyan, s’est dit intrigué à l’époque par l’idée de fabriquer de la drogue à l’intérieur du corps humain.

L’ARN messager, que le corps utilise pour traduire le code ADN en protéines qui font tout le travail du corps, semblait être le bon outil pour résoudre toute une série de problèmes médicaux, a-t-il déclaré.

Afeyan a déclaré qu’il aimait démarrer des entreprises avec de grandes idées qui ressemblent à de la science-fiction, puis «sortir la fiction» en trouvant la science pour la rendre réelle.

Moderna a été initialement nommé LS18 pour indiquer qu’il s’agissait de la 18e société de sciences de la vie qu’Afeyan avait créée. (Il a perdu la trace de savoir si sa dernière entreprise est LS79 ou LS80, a-t-il dit.) L’idée a été lancée par un scientifique en cellules souches de l’université voisine de Harvard, Derrick Rossi, qui essayait de commercialiser sa recherche en utilisant les cellules les plus polyvalentes du corps pour fabriquer médicaments.

Afeyan a dit que c’était un concept provocateur. Mais en mai de l’année suivante, lorsque la société a été officiellement lancée sous le nom de Moderna, ils avaient abandonné l’idée d’utiliser des cellules souches, qui, selon Afeyan, étaient trop instables dans le corps, et se sont plutôt concentrés sur l’ARN messager (d’où le nom ModeRNA).

Le messager ou ARNm est le propre système de livraison du corps, prenant des «messages» du code ADN dans le noyau de la cellule vers un centre de fabrication de protéines.

Ces protéines dirigent toutes les activités de la vie, donc trouver comment les fabriquer à la demande pourrait aider les personnes qui souffrent de maladies graves parce que leur corps fabrique des protéines défectueuses – comme la drépanocytose, la fibrose kystique et une myriade de maladies rares. De telles protéines pourraient également inciter le système immunitaire à cibler les cellules cancéreuses ou les maladies infectieuses.

Afeyan et ses collaborateurs voulaient s’attaquer à toute cette gamme de défis médicaux.

Mais d’abord, ils avaient besoin d’un PDG pour diriger l’entreprise.

Afeyan a déclaré qu’il avait négocié avec un entrepreneur français qui était, comme lui, un ingénieur biomédical. Mais Stéphane Bancel n’était pas sûr de vouloir quitter un poste stable de PDG d’une entreprise de diagnostic établie au risque d’une startup avec une idée jamais essayée auparavant.

Bancel rentrait chez lui en traversant le pont Longfellow de Cambridge à Boston une nuit d’hiver, quand Afeyan a appelé et a lancé la vente forcée.

Afeyan a déclaré qu’il n’aurait jamais une plus grande idée à proposer à Bancel. Si cela devient le prochain Genentech, « vous allez vous détester » pour ne pas être impliqué, lui a dit Afeyan, faisant référence à la société du sud de San Francisco qui a lancé toute l’industrie de la biotechnologie avec sa naissance en 1976.

Plus tard cette année-là, Bancel a signé pour diriger Moderna et continue de diriger l’entreprise, qui a maintenant fait de plusieurs fondateurs et de son PDG des milliardaires.

Les premières graines de Moderna

Il y a eu quelques avancées scientifiques clés qui ont conduit l’ARNm là où il se trouve aujourd’hui.

L’un est venu d’un autre co-fondateur de Moderna, Robert Langer, professeur au MIT et entrepreneur en série.

Au début de sa carrière, Langer, qui avait récemment obtenu son doctorat en génie chimique du MIT, avait du mal à trouver un emploi. Il ne voulait pas travailler dans l’industrie pétrolière, bien qu’il ait obtenu 20 offres d’emploi, dont quatre d’Exxon seul.

Après des mois de recherche, le Dr Judah Folkman, un médecin passionné de ce qui s’appelle maintenant le Boston Children’s Hospital, a finalement tenté sa chance avec lui. Folkman croyait pouvoir guérir le cancer en coupant l’approvisionnement en sang des tumeurs, mais il ne pouvait pas comprendre comment libérer lentement des médicaments pour fonctionner efficacement.

Langer a passé des années à développer un moyen d’encapsuler les acides nucléiques – les mêmes éléments constitutifs que dans les vaccins à ARNm – en de minuscules particules qui pourraient se frayer un chemin dans les cellules.

« Au début, les gens ne pensaient pas que c’était possible », a déclaré Langer. Il a publié un article de 1976 montrant que cela pouvait être fait, mais c’était quand même un slog pour amener les gens à croire en son potentiel.

« Après la publication de ce document, j’ai dû avoir 10 ans de refus de subventions » pour soutenir le travail, a-t-il déclaré. (Son travail avec Folkman a fourni la science sous-jacente pour le médicament Avastin, qui a généré 7 milliards de dollars de ventes en 2019 et est utilisé pour traiter de nombreux types de cancer ainsi que la dégénérescence maculaire liée à l’âge humide, la principale cause de cécité chez les personnes âgées. )

Langer et d’autres ont apporté des améliorations supplémentaires au fil des ans, notamment l’ajout de polyéthylène glycol à la surface des particules, ce qui leur a permis de survivre plus longtemps dans le corps. C’est l’un des ingrédients clés des vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech.

En 2010, alors que Langer était l’un des bio-ingénieurs les plus connus au monde et un leader dans le domaine de l’administration de médicaments, Rossi est venu le voir avec une vision scientifique qu’il espérait être la base pour démarrer une entreprise. Langer lui a présenté Afeyan et l’idée de LS18 est née.

L’année suivante, Rossi est passé à autre chose et le groupe principal comprenait Langer, Afeyan, le Dr Kenneth Chien, un cardiologue et chercheur de premier plan, et Timothy Springer, un immunologiste à la Harvard Medical School.

Les quatre se sont réunis une fois par semaine pour réfléchir, tandis qu’une poignée de scientifiques du Flagship Pioneering d’Afeyan ont avancé leurs idées dans le laboratoire.

La première vraie maison de Moderna était un bureau décevant – moitié sous-sol, moitié rez-de-chaussée à quelques pâtés de maisons.

La vision de ses débuts, a déclaré Langer, était de construire une «plate-forme» qui pourrait être utilisée comme base pour les médicaments, les vaccins et même l’ingénierie tissulaire – un autre domaine qu’il avait aidé à pionnier.

À la fin de 2018, lorsque Moderna est entrée en bourse, il s’agissait de la plus grande offre publique initiale jamais réalisée pour une société de biotechnologie, bien que les actions aient chuté de 19% ce premier jour, les investisseurs craignant que son prix soit trop élevé.

Un an plus tard, la société testait 20 ARNm différents chez l’homme – cinq ou six fois plus de programmes de recherche que la biotechnologie typique.

Cela suffisait, a déclaré Nina Deka, analyste de recherche senior chez ROBO Global, pour que son fonds décide de faire de Moderna l’une des 85 sociétés incluses dans son portefeuille de technologies de la santé et de valeurs d’innovation.

Moderna avait récemment annoncé son intention de développer un vaccin COVID-19 lorsque ROBO Global a décidé d’investir.

« Pas à cause de ce qu’ils ont fait cette année, mais de ce qu’ils ont fait depuis le début de l’entreprise », a déclaré Deka.

Avec deux vaccins à ARNm en cours de développement, ROBO Global s’attendait à ce que même si le vaccin de Moderna ne réussissait pas, la technologie progresserait, soutenant tout le monde dans l’industrie.

« Ce ne sont pas que des vaccins. C’est aussi le cancer. Ce sont aussi des médicaments orphelins » pour les maladies rares, dit-elle.

La société venait de construire une toute nouvelle installation de production dans la banlieue de Boston à Norwood, et elle utilisait une intelligence artificielle avancée pour diriger ses recherches, ce que ROBO Global appréciait, a déclaré Deka.

De plus, il battait des records de vitesse avec son candidat vaccin COVID-19.

« La question suivante est, » dit Deka, « s’ils peuvent le faire rapidement, que peuvent-ils faire d’autre? »

La couverture santé et sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans le secteur de la santé. La Fondation Masimo ne fournit aucune contribution éditoriale.