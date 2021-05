Les États-Unis réclament la liberté pour 2 journalistes américains au Myanmar

Maung et le ressortissant birman Hanthar Nyein, cofondateurs du site d’information local du Myanmar Kamayut Media, ont été arrêtés le 9 mars, selon le Comité pour la protection des journalistes basé à New York, citant des comptes rendus dans les médias birmans. Le groupe a déclaré qu’il avait des rapports selon lesquels Maung, le rédacteur en chef du site Web, et Hanthar, un producteur de nouvelles, avaient été physiquement maltraités par des gardiens au cours de leurs premières semaines à la prison d’Insein.