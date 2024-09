Les États-Unis réclament 100 millions de dollars pour l’effondrement d’un pont à Baltimore — RT World News

Un navire marchand a heurté le pont Francis Scott Key en mars, perturbant le trafic maritime pendant des mois

Le ministère américain de la Justice a déposé une plainte civile fédérale contre les entreprises basées à Singapour dont le cargo a détruit un pont près de Baltimore plus tôt cette année, fermant l’un des plus grands ports américains pendant des mois.

Le porte-conteneurs MV Dali a heurté le pont Francis Scott Key dans la soirée du 26 mars, tuant six ouvriers de la route et provoquant l’effondrement de la principale artère routière construite en 1977.

« Avec cette action civile, le ministère de la Justice s’efforce de garantir que les coûts de nettoyage du canal et de réouverture du port de Baltimore soient supportés par les entreprises qui ont causé le crash, et non par le contribuable américain », Le procureur général Merrick Garland l’a déclaré mercredi.

Le ministère américain de la Justice a engagé des poursuites contre Grace Ocean Private Limited et Synergy Marine Private Limited, toutes deux basées à Singapour, qui possédaient et exploitaient le Dali. Peu après le crash, les deux sociétés ont demandé à ce que leur responsabilité soit limitée à environ 44 millions de dollars. Le gouvernement américain réclame au moins 100 millions de dollars, ainsi que des dommages et intérêts punitifs.

Le gouvernement américain souhaite récupérer les coûts de nettoyage des débris du pont, de réouverture du canal à la navigation et de gestion des « risque important de pollution pétrolière ». Les agences fédérales, étatiques et locales ont dû retirer environ 50 000 tonnes d’acier, de béton et d’asphalte et nettoyer « une série de canaux temporaires pour commencer à soulager le goulot d’étranglement du port et atténuer une partie de la dévastation économique » causée par le naufrage. Le canal de Fort McHenry n’a été entièrement rouvert que le 10 juin.















« Il s’agit d’une catastrophe tout à fait évitable, résultant d’une série d’erreurs parfaitement prévisibles commises par le propriétaire et l’exploitant du Dali », a déclaré le procureur général adjoint principal, Brian Boynton.

Selon le ministère de la Justice, après que le Dali ait quitté le port de Baltimore, le navire « J’ai perdu le pouvoir, j’ai repris le pouvoir, puis j’ai perdu le pouvoir à nouveau » avant de heurter le pont. Benjamin Mizer, le procureur général adjoint principal, a accusé le propriétaire et l’exploitant d’être conscients que « Problèmes de vibrations » Cela pourrait provoquer une panne de courant, mais ne rien faire pour y remédier.

« Par négligence, mauvaise gestion et parfois par souci de réduction des coûts, ils ont configuré les systèmes électriques et mécaniques du navire de manière à empêcher ces systèmes de rétablir rapidement la propulsion et la direction après une panne de courant », a déclaré Mizer.

En conséquence, l’hélice, le gouvernail, l’ancre et le propulseur d’étrave du Dali n’étaient pas en mesure de diriger le navire lorsqu’ils le devaient.

La demande des États-Unis ne porte pas sur les fonds nécessaires à la reconstruction du pont. Étant donné que le pont a été construit, détenu, entretenu et exploité par le Maryland, il appartient à cet État de déposer sa propre demande.