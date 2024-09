Les États-Unis réagissent aux mises à jour de la doctrine nucléaire russe — RT World News

Le secrétaire d’État Antony Blinken a qualifié d’« irresponsables » les commentaires du président Vladimir Poutine sur cette question.

L’avertissement du président Vladimir Poutine selon lequel la Russie mettrait à jour sa doctrine nucléaire nationale est « irresponsable, » selon le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Mercredi, Poutine a suggéré que, selon une version révisée de la doctrine nucléaire de la Russie, toute agression contre le pays par un État non nucléaire avec la participation ou le soutien d’un État nucléaire pourrait être considérée comme une « attaque conjointe » et franchir le seuil nucléaire. Le changement proposé implique que les nouvelles règles pourraient s’appliquer à une frappe ukrainienne au cœur de la Russie avec des armes avancées fournies par les États-Unis, la Grande-Bretagne ou la France.

« C’est totalement irresponsable » Blinken a déclaré dans une interview avec MSNBC jeudi, accusant Poutine de « faire trembler le sabre nucléaire ». Il a également suggéré que les commentaires du président russe étaient malvenus, alors que les dirigeants mondiaux se réunissent à New York pour l’Assemblée générale des Nations Unies cette semaine, et a appelé la communauté internationale à discuter « la nécessité de davantage de désarmement et de non-prolifération ».

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a quant à lui expliqué que la proposition de Poutine de mettre à jour la doctrine nucléaire est destinée à servir d'avertissement aux États occidentaux sur ce qui pourrait arriver s'ils soutenaient l'agression de l'Ukraine contre la Russie et la Biélorussie.















« C’est un signal qui avertit ces nations des conséquences de leur participation à une attaque contre notre pays par divers moyens, y compris non nucléaires », Peskov a ajouté qu’il était sûr que tous les dirigeants et analystes raisonnables avaient compris la gravité de l’annonce de Poutine.

Poutine n’a pas précisé quand les changements apportés à la doctrine nucléaire russe entreront en vigueur.

Auparavant, le dirigeant russe avait exprimé à plusieurs reprises une position réservée sur la question des armes nucléaires, déclarant en juin qu’il espérait qu’un échange nucléaire entre Moscou et l’Occident n’aurait jamais lieu.