Les États-Unis réagissent à Poutine “désespéré” après avoir accusé les États-Unis de “dictature”

Washington a défendu sa position envers la Russie, un pays largement condamné par l’Occident pour sa guerre continue contre l’Ukraine, avec un porte-parole du département d’État déclarant à CNBC dans des commentaires par courrier électronique que “les sanctions et les contrôles à l’exportation fonctionnent, et le président Poutine cherche désespérément à convaincre le monde autrement .”

S’exprimant lors du Forum économique de l’Est à Vladivostok mercredi, Poutine a critiqué le collectif occidental, pointant du doigt les États-Unis pour le blâmer pour la douleur économique que les sanctions contre la Russie causent à l’Europe et au-delà alors que les prix mondiaux de l’énergie et des denrées alimentaires montent en flèche.

Poutine a affirmé que les sanctions internationales imposées à la Russie à la suite de son invasion non provoquée de l’Ukraine étaient un “danger” pour le monde. Il a ajouté que les États-Unis étaient prêts à sacrifier l’Europe, qui connaît une crise du coût de la vie alors que les prix de l’énergie montent en flèche à mesure que la guerre se poursuit, afin de préserver ce qu’il a appelé sa “dictature” mondiale.

La Maison Blanche a riposté au président russe Vladimir Poutine après avoir critiqué à plusieurs reprises les États-Unis et le monde occidental dans un discours de grande envergure.

Selon le porte-parole du département d’État, les décideurs russes eux-mêmes, y compris son ministre des Finances, ont reconnu que les sanctions avaient posé de sérieux problèmes au pays. “L’économie russe est vulnérable à la coupure de l’économie mondiale et subira sûrement un déclin soutenu de l’activité économique. La guerre de Poutine devrait anéantir une grande partie des gains économiques de la Russie au cours des 15 dernières années.”

Le gouvernement russe est contraint de dépenser de plus en plus pour soutenir son économie, a noté le porte-parole, ajoutant que des sources officielles russes ont estimé le déficit budgétaire du pays à plus de 15 milliards de dollars pour le seul mois de juillet.

Poutine a cherché à atténuer la morsure des sanctions en se tournant vers l’Inde et la Chine pour vendre son pétrole. Reuters a rapporté en août que le ministère russe de l’économie s’attend à des volumes d’exportation de pétrole plus élevés, associés à la hausse des prix du gaz, pour porter les revenus de la Russie provenant des exportations d’énergie à 337,5 milliards de dollars cette année, soit une augmentation de 38 % par rapport à 2021.

Mercredi, Poutine a déclaré que la Russie afficherait un excédent budgétaire cette année, mais a reconnu que la croissance était touchée et que le produit intérieur brut chuterait “d’environ 2 % ou un peu plus”.

La banque centrale russe a des attentes plus sombres pour l’économie à l’approche de l’hiver, prévoyant une contraction croissante (de 7%) au troisième trimestre, après une chute de 4,3% au deuxième trimestre, a déclaré Reuters le mois dernier citant un rapport de la banque centrale. La banque s’attend à ce que l’économie commence à se redresser au second semestre 2023. L’inflation annuelle s’est établie à 15,1 % en juillet, au-dessus du taux de l’UE de 9,8 % au cours du même mois.