Les États-Unis réagissent à l’ordre israélien de donner le feu vert aux colonies illégales – News 24

L’administration Biden a affirmé être « profondément troublée » par les derniers mouvements de l’armée israélienne en Cisjordanie

Dimanche, le département d’État américain a réprimandé Israël pour avoir émis un ordre donnant apparemment le feu vert à l’établissement d’une colonie juive permanente dans l’avant-poste de Homesh en Cisjordanie, rappelant à son allié du Moyen-Orient que de telles colonies sont illégales.

Prétendant être « profondément troublé par l’ordre du gouvernement israélien qui permet à ses citoyens d’établir une présence permanente dans l’avant-poste de Homesh dans le nord de la Cisjordanie», a souligné le porte-parole du département d’État, Matthew Miller, dans un communiqué publié dimanche, selon lequel le règlement était «construit illégalement sur des terres privées palestiniennes» même en vertu de la loi israélienne.

Plus précisément, a déclaré Miller, l’ordre, émis jeudi par le chef du commandement central de l’armée israélienne, viole les engagements pris par le gouvernement en 2004 et plus récemment auprès de l’administration du président américain Joe Biden. L’ordre autorise officiellement les Israéliens à entrer dans l’avant-poste, ouvrant la porte à l’établissement d’une colonie permanente – mais toujours illégale.

Un responsable israélien anonyme a déclaré à Reuters que l’ordre visait uniquement à permettre aux Israéliens de continuer à fréquenter une école religieuse à Homesh, insistant sur le fait qu’il n’y avait pas d’arrière-pensées liées à la reconstruction de la colonie ou à l’expansion de la présence israélienne sur les terres palestiniennes – une affirmation reprise dans un tweet par le ministre des Finances Bezalel Smotrich.















Miller s’est également dit préoccupé par le « visite provocante» par le ministre israélien de la Sécurité Itamar Ben-Gvir à la mosquée al-Aqsa à Jérusalem, critiquant le «rhétorique incendiaire.”

Le discours de Ben-Gvir, dans lequel il a déclaré que son gouvernement était «en charge » de « Jérusalem et toute la Terre d’Israël» est venu sur les talons d’un délibérément provocateur «Drapeau mars» par des nationalistes israéliens d’extrême droite à travers le quartier arabe de Jérusalem, un événement qui a vu de nombreuses attaques contre des passants, y compris des journalistes essayant de couvrir l’événement.

Le porte-parole du département d’État a souligné qu’al-Aqsa, un lieu saint pour les musulmans, les chrétiens et les juifs, « ne doit pas être utilisé à des fins politiques.”

Alors que la ligne officielle du Département d’État et de l’administration Biden a été de décourager Israël d’étendre et d’officialiser ses colonies illégales en Cisjordanie, dans la pratique, cela ne s’est pas traduit par des changements de politique envers Jérusalem-Ouest. L’aide étrangère continue d’affluer sans conditions, totalisant 3,8 milliards de dollars l’an dernier.

Le secrétaire d’État de l’ancien président Donald Trump, Mike Pompeo, a déclaré en 2020 qu’il appartenait à Israël de vouloir occuper ou non la Cisjordanie, ignorant l’illégalité persistante des colonies en vertu du droit international. Bien que l’administration Biden ait annulé bon nombre des mesures unilatérales de son prédécesseur, elle n’a pas abordé ce que de nombreux membres du propre parti de Biden ont condamné comme l’apaisement de Trump envers l’extrême droite israélienne.