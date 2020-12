Les États-Unis ont franchi un autre record quotidien de décès au milieu de la pandémie de coronavirus, enregistrant plus de 3000 nouveaux décès en l’espace de 24 heures, car seulement environ la moitié des Américains interrogés disent qu’ils accepteront de se faire vacciner.

Les États-Unis ont signalé mercredi 3054 décès, dépassant le record précédent de 2769 atteint en mai, selon les données compilées par le Covid Tracking Project. Le pays approche maintenant 290000 décès liés à Covid depuis le début de l’épidémie mondiale de virus à la fin de l’année dernière.

Notre mise à jour quotidienne est publiée. Les États ont signalé 1,8 million de tests, 210 000 cas et un record de 106 688 patients atteints de COVID-19 dans les hôpitaux américains. Il y a eu 3 054 décès signalés aujourd’hui – le total le plus élevé en une seule journée à ce jour. pic.twitter.com/LcgzPJZdO6 – Le projet de suivi COVID (@ COVID19Tracking) 10 décembre 2020

Malgré le pic d’hospitalisations et de décès signalés, de larges pans d’Américains restent réticents à recevoir l’une des inoculations de coronavirus actuellement à l’essai, selon un récent sondage mené par Associated Press et le NORC Center for Public Affairs Research.

Bien que certains experts de la santé soutiennent qu’au moins 70% de la population aurait besoin de prendre le vaccin avant d’obtenir l’immunité collective, 53% des personnes interrogées ne savaient pas si elles se feraient vacciner ou qu’elles ne le feraient pas. Ce chiffre était à peu près réparti au milieu entre les deux camps, tandis que les 47% restants des répondants ont déclaré qu’ils prévoyaient de se faire vacciner.

Cette hésitation survient alors que les régulateurs de la Food and Drug Administration (FDA) cherchent à autoriser une vaccination développée conjointement par Pfizer et la société allemande BioNTech, un responsable notant plus tôt mercredi qu’une décision serait prise. « Jours à une semaine » après une réunion d’agence prévue le 10 décembre.

Bien que le Royaume-Uni soit devenu le premier à donner le feu vert au jab Pfizer plus tôt ce mois-ci, suivi de Bahreïn et du Canada, les autorités sanitaires britanniques ont depuis averti que ceux qui ont un «Antécédents significatifs de réactions allergiques» doit éviter le vaccin «À titre préventif.» L’avertissement a été émis après que deux membres du personnel du service national de santé qui ont reçu le vaccin mardi ont subi des effets secondaires indésirables, qui auraient tous deux été sujets à des réactions allergiques.

