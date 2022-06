Les États-Unis rapatrient un prisonnier Gitmo en Afghanistan après que le tribunal a jugé qu’il avait été détenu illégalement

Le prisonnier, Asadullah Haroon Gul, également connu sous le nom de Haroon Al Afghani, est né en Afghanistan et est détenu à la prison de Guantanamo depuis 2007.

“Le DOD, soutenu par d’autres parties du gouvernement américain, l’a transféré hors de Guantanamo Bay, facilitant son rapatriement dans son pays natal, l’Afghanistan”, a déclaré le responsable de l’administration. “Il a volé à bord d’un avion américain jusqu’à Doha, puis nous avons travaillé avec les talibans et le gouvernement du Qatar pour faciliter son transfert à Kaboul.”

Le transfert intervient également alors que les dirigeants talibans du pays ont empêché les filles de plus de 6e année d’aller à l’école et que le pays fait face à une crise économique et alimentaire qui devrait tuer des milliers de personnes.

Des diplomates américains qui travaillent au bureau américain pour les affaires afghanes à Doha se sont entretenus avec des responsables talibans sur ce sujet – qu’ils considéraient comme un domaine d’intérêt mutuel – pour déterminer la logistique permettant de faire en sorte que cela fonctionne, a expliqué le responsable. Aucun engagement de niveau supérieur avec les talibans n’était requis, a déclaré le responsable.

À la fin de l’année dernière, un juge fédéral a jugé que la détention de Gul était illégale et le Comité d’examen périodique, qui est un panel de responsables de différentes agences de sécurité nationale américaines, l’a également autorisé à être transféré. Ces deux décisions ont incité l’administration Biden à commencer à travailler sur le rapatriement de Gul. Gul, un ressortissant afghan qui a grandi en grande partie dans un camp de réfugiés à Shamshato, au Pakistan, a été accusé d’appartenir à un groupe extrémiste appelé Hezb-e-Islami/Gulbuddin, connu sous le nom de HIG à l’époque. Il est depuis devenu connu sous le nom de Hezb-e-Islami Afghanistan (HIA). HIA a été considérée comme une “force associée” d’Al-Qaïda par le gouvernement américain. Gul a admis qu’il avait été membre du HIG, maintenant connu sous le nom de HIA, à l’époque, mais ses avocats de la défense ont fait valoir que le groupe avait conclu un traité de paix avec le gouvernement afghan en 2016. Gul est détenu à Guantanamo depuis juin 2007. “Un tribunal a décidé que nous devions déplacer cet individu quelque part et l’option la plus faisable, l’option la plus réaliste sera généralement le rapatriement et ici, il semble que cela pourrait bien s’avérer être le rapatriement”, a déclaré une source proche du dossier. . Quelques facteurs ont joué dans les efforts de l’administration pour rapatrier Gul en Afghanistan, alors même que les talibans contrôlent actuellement le pays. L’un de ces facteurs : il n’y a plus aucun militaire américain en Afghanistan après le retrait des États-Unis du pays l’automne dernier. Les talibans ont également assuré au gouvernement américain que Gul n’apparaîtrait pas comme une menace pour la patrie américaine ou pour les alliés américains, a déclaré le responsable américain. “Nous avons eu des conversations sur l’importance que cet individu ne représente pas une menace pour les États-Unis ou pour nos alliés. Nous avons reçu des assurances en retour”, a déclaré le responsable. Le transfert de Gul en Afghanistan intervient alors que les tensions entre les États-Unis et les talibans restent vives au sujet de Mark Frerichs, un vétéran et entrepreneur qui a été enlevé à Kaboul fin janvier 2020, serait détenu par le réseau Haqqani, qui est un proche affilié. des talibans. “Nous devons également trouver un moyen de ramener Mark à la maison. Nous y travaillons avec diligence. Nous espérons qu’il y aura de bonnes nouvelles dans les semaines à venir pour le ramener enfin à la maison”, a expliqué le responsable. Le Comité d’examen périodique, qui a d’abord déterminé que Gul devait être autorisé à partir, est une entité gouvernementale créée sous l’administration Obama pour déterminer si les détenus détenus à la prison étaient coupables ou non. L’administration Biden continue de s’appuyer sur le conseil pour dicter quels prisonniers doivent être renvoyés chez eux. Avec le transfert de Gul, 36 détenus restent à la prison, avec plus d’une douzaine autorisés à être transférés. “Ce seront des efforts continus pour faire ce qui vient après ces recommandations, c’est-à-dire approcher les pays, que ce soit leur pays d’origine ou là où cela n’est pas possible ou disponible ou conseillé d’autres pays et chercher à trouver des arrangements de rapatriement ou de transfert qui soient mutuellement satisfaisants”, a expliqué la source proche du dossier.

Ellie Kaufman de CNN a contribué à ce rapport.