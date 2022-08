Les États-Unis rapatrient des antiquités cambodgiennes pillées de l’âge du bronze

Commentez cette histoire Commentaire

Les États-Unis restituent 30 “antiquités pillées” au Cambodge, parmi lesquelles des statues religieuses bouddhistes et hindoues et des artefacts anciens, ont déclaré des responsables à New York. Lors d’une cérémonie de rapatriement lundi, l’avocat du district sud de New York Damian Williams et l’agent spécial par intérim chargé des enquêtes sur la sécurité intérieure Ricky J. Patel ont remis les artefacts complexes à l’ambassadeur du Cambodge aux États-Unis, Keo Chhea. Il a dit qu’ils seraient “chéris” et renvoyés dans le pays d’Asie du Sud-Est auquel ils avaient été volés.

Les objets comprennent des artefacts de l’âge du bronze au 12e siècle, a indiqué le bureau du procureur dans un communiqué. Parmi les pièces notables rapatriées figurent une sculpture en grès du 10ème siècle du dieu hindou de la guerre Skanda chevauchant un paon et une sculpture monumentale de Ganesha – une divinité centrale hindoue et bouddhiste, toutes deux pillées dans l’ancienne capitale khmère, Koh Ker.

“Aujourd’hui, nous célébrons le retour du patrimoine culturel du Cambodge au peuple cambodgien et réaffirmons notre engagement à réduire le trafic illicite d’art et d’antiquités”, a déclaré Williams.

Le bureau du procureur de New York a déclaré que les artefacts avaient été “volés au Cambodge dans le cadre d’un réseau de pillage organisé” et que beaucoup avaient été vendus par le marchand d’antiquités Douglas Latchford à des collectionneurs et des musées aux États-Unis.

Aussi connu sous le nom de “Pakpong Kriangsak”, Latchford était un marchand basé à Bangkok, accusé en 2019 de complot de fraude électronique et d’autres crimes liés à des stratagèmes de vente d’antiquités cambodgiennes pillées sur le marché international de l’art. Le bureau du procureur de New York a déclaré que cela avait été fait en grande partie en créant de faux documents de provenance et en falsifiant des factures. Latchford est décédé en 2020 et l’acte d’accusation a été rejeté.

L’ambassadeur du Cambodge a déclaré que le pillage d’antiquités inestimables restait “un problème mondial”, qui est bien plus profond qu’un homme et peut impliquer “certains des lieux les plus prestigieux du monde”.

“Nous sommes impatients d’accueillir chez nous notre précieux patrimoine culturel”, a-t-il déclaré, le comparant au “retour des âmes de notre culture à notre peuple”.

Il a remercié les États-Unis pour leur “noble assistance” et a exhorté les marchands d’art et les collectionneurs à être plus minutieux dans la vérification de la provenance des objets internationaux.

“Chaque pièce a un lien significatif avec notre peuple, notre culture et notre histoire”, a-t-il ajouté. “Nous espérons que le monde appréciera désormais non seulement la beauté de ces antiquités, mais aussi leur signification spirituelle et leur importance culturelle pour le peuple cambodgien.”

Selon Reuters, les objets seront désormais exposés au Musée national du Cambodge dans la capitale, Phnom Penh.

Les conflits civils au Cambodge entre les années 1960 et 1990 ont vu des statues et d’autres artefacts pillés à Koh Ker – la capitale de l’ancien empire khmer – et d’autres sites archéologiques. Ils ont ensuite été vendus sur le marché international de l’art par le biais de réseaux organisés. Les articles étaient généralement passés en contrebande par la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande et transférés à des courtiers, qui les transféraient à des marchands d’artefacts khmers à Bangkok pour les revendre.

“Ces antiquités que nous rendons aujourd’hui ont été arrachées à leur pays”, a déclaré Patel. “Au-delà de leur beauté et de leur savoir-faire extraordinaires, beaucoup sont des artefacts sacrés extraits des temples et des palais pour être passés en contrebande à travers les frontières et colportés par ceux qui recherchent le profit, sans aucune considération pour la valeur intangible qu’ils ont pour le peuple de leur patrie.”

Ailleurs, au Royaume-Uni, 72 artefacts “supprimés de force” par des soldats britanniques en 1897 seront restitués au gouvernement nigérian, a annoncé le Horniman Museum de Londres plus tôt cette semaine. Parmi eux se trouvent 12 bronzes célèbres du Bénin, certains des artefacts les plus importants d’Afrique sur le plan culturel.