Les États-Unis quittent Bradley et Altidore de l’équipe provisoire de la Ligue des Nations

L’équipe nationale masculine américaine a présenté sa composition provisoire de 40 joueurs pour la Ligue des Nations de la CONCACAF, un groupe qui n’inclut pas le duo du Toronto FC composé de Michael Bradley et Jozy Altidore.

Des étoiles montantes et des piliers tels que Christian Pulisic de Chelsea, Weston McKennie de la Juventus et Tyler Adams de RB Leipzig étaient tous inclus.

Les États-Unis devraient affronter le Honduras en demi-finale le 3 juin, les matchs de la finale et de la troisième place devant avoir lieu trois jours plus tard. Le Mexique affrontera le Costa Rica dans l’autre demi-finale. Tous les matchs seront joués au Denver’s Empower Field à Mile High.

En annonçant les listes provisoires des quatre équipes, la CONCACAF a noté que les listes finales de 23 joueurs seront confirmées une semaine avant le début de la compétition. Après l’annonce officielle, les modifications ne seront autorisées qu’en cas de force majeure ou blessure, jusqu’à 24 heures avant le premier match de chaque équipe.

Le manager américain Gregg Berhalter étudie depuis longtemps différentes options de milieu de terrain et d’avant et, ces dernières années, a choisi de ne pas faire appel aux anciens piliers Bradley et Altidore. Bradley s’est présenté pour la dernière fois aux États-Unis lors de la défaite 2-0 de la Ligue des Nations face au Canada le 15 octobre 2019. La dernière apparition d’Altidore est encore plus loin dans le passé, à savoir la défaite finale de la Gold Cup 2019 contre le Mexique le 7 juillet. an.

On pensait qu’Altidore, malgré des blessures au cours des dernières saisons, était toujours dans le mélange pour la position avant, une position qui est considérée comme aussi grande ouverte que n’importe quel autre de l’équipe. Au lieu de cela, Berhalter a opté pour l’attaquant de Barnsley Daryl Dike, Nicholas Gioacchini du SC Caen, Josh Sargent du Werder Bremen, Jordan Siebatcheu du BSC Young Boys et Gyasi Zardes de Columbus SC.

Pulisic devrait rater le match de préparation des Américains contre la Suisse à Saint-Gall le 30 mai. Il sera avec Chelsea lors de la finale de l’UEFA Champions League contre Manchester City le 29 mai. Ce match est actuellement prévu à Istanbul, mais pourrait être déplacé à Londres ou le Portugal en raison de restrictions de voyage liées au coronavirus.

Zack Steffen, le meilleur gardien américain, manquera également le match amical de la Suisse; il est le gardien n ° 2 de Manchester City.

Il convient de noter que le double attaquant national et de LA Galaxy, Efrain Alvarez, a été nommé sur la liste provisoire du Mexique. S’il voit le terrain dans la Ligue des Nations, il sera limité à El Tri.

Liste préliminaire complète:

Gardiens de but: Ethan Horvath (Club Brugge, Belgique), Sean Johnson (New York City FC), David Ochoa (Real Salt Lake), Zack Steffen (Manchester City), Matt Turner (Nouvelle-Angleterre), DeAndre Yedlin (Besitkas, Turquie)

Défenseurs: John Brooks (Wolfsburg, Allemagne), Reggie Cannon (Boavista, Portugal), Sergino Dest (Barcelone, Espagne), Aaron Long (New York Red Bulls), Mark McKenzie (Genk, Belgique), Matt Miazga (Anderlecht, Belgique), Tim Ream (Fulham, Angleterre), Bryan Reynolds (Roma, Italie), Chris Richards (Hoffenheim, Allemagne), Antonee Robinson (Fulham, Angleterre), Miles Robinson (Atlanta United), Sam Vines (Colorado Rapids), Walker Zimmerman (Nashville) SC)

Milieux de terrain: Brenden Aaronson (Red Bull Salzburg, Autriche), Tyler Adams (RB Leipzig, Allemagne), Kellyn Acosta (Colorado), Luca de la Torre (Heracles Almelo, Pays-Bas), Sebastian Lletget (LA Galaxy), Weston McKennie (Juventus, Italie) ), Yunus Musah (Valence, Espagne), Owen Otasowie (Wolverhampton, Angleterre), Cristian Roldan (Seattle), Jackson Yueill (San Jose)

Les attaquants: Paul Arriola (DC United), Tyler Boyd (Besiktas, Turquie), Konrad de la Fuente (Barcelone, Espagne), Daryl Dike (Barnsley, Angleterre), Nicholas Gioacchini (Caen, France), Christian Pulisic (Chelsea, Angleterre), Giovanni Reyna (Borussia Dortmund, Allemagne), Josh Sargent (Werder Brême, Allemagne), Jordan Siebatcheu (Young Boys, Suisse), Tim Weah (Lille, France), Gyasi Zardes (Columbus).