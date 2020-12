WASHINGTON (AP) – Le département du Trésor américain a qualifié le Vietnam et la Suisse de manipulateurs de devises tout en plaçant la Chine et neuf autres pays sur une liste de surveillance dans un rapport annuel conçu pour empêcher les pays de manipuler leurs devises pour obtenir des avantages commerciaux injustes.

C’est la première fois que les États-Unis qualifient un autre pays de manipulateur de devises depuis août 2019, lorsqu’ils ont appelé la Chine à un moment où les deux plus grandes économies du monde étaient bloquées dans des négociations commerciales tendues.

L’administration Trump a retiré la désignation de la Chine en janvier après que les deux pays aient conclu des accords commerciaux visant à réduire l’énorme excédent commercial de la Chine avec les États-Unis.

Le rapport du Trésor a déclaré que le Vietnam et la Suisse étaient les deux seuls pays à remplir les trois critères pour être nommé manipulateur de devises. La désignation déclenchera des négociations spéciales au cours de l’année prochaine, et s’ils ne parviennent pas à résoudre le problème, les États-Unis peuvent aller de l’avant pour imposer des sanctions économiques au Vietnam et à la Suisse.

Outre la Chine, les autres pays inscrits sur une liste de surveillance étaient le Japon, la Corée du Sud, l’Allemagne, l’Italie, Singapour, la Malaisie, Taïwan, la Thaïlande et l’Inde. Taïwan, la Thaïlande et l’Inde ont été mis sur la liste de surveillance cette année alors que les autres pays figuraient déjà sur la liste de surveillance publiée avec le dernier rapport en janvier.