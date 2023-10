Les États-Unis qualifient de coup d’État l’éviction du président du Niger et suspendent l’aide et la formation militaires

L’ambassadrice américaine au Niger, Kathleen FitzGibbon, reste dans le pays et est en contact avec la junte militaire, appelée Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ou CNSP, pour répondre aux besoins de protection et de logistique du personnel américain.

Toute reprise de l’aide suspendue nécessitera une action de la part du CNSP pour instaurer un régime démocratique dans un délai rapide et crédible et la libération du président déchu Mohamed Bazoum, assigné à résidence avec sa femme et son fils depuis juillet, ont déclaré les responsables de l’administration.

En août, les dirigeants militaires du Niger ont déclaré qu’ils rétabliraient l’ordre constitutionnel d’ici trois ans et qu’ils décideraient de la feuille de route du pays sur la base des résultats d’un dialogue national. Ils n’ont pas précisé quand Bazoum et sa famille seront libérés.

En vertu du droit américain, la détermination formelle d’un coup d’État – le renversement anticonstitutionnel d’un gouvernement démocratiquement élu – entraîne généralement la suspension de toute aide non humanitaire, en particulier de l’aide et de la coopération militaires, au pays concerné.

L’administration Biden avait retardé une décision de coup d’État parce que le Niger joue un rôle essentiel dans l’activité antiterroriste américaine dans la région africaine du Sahel et est considéré par de nombreux pays comme l’une des dernières nations démocratiques de la région avec laquelle s’associer pour contrer la violence djihadiste liée à al- Qaida et le groupe État islamique. Le Burkina Faso et le Mali voisins ont connu chacun deux coups d’État depuis 2020.

Les États-Unis avaient fait du Niger leur principal avant-poste régional pour de vastes patrouilles en drones armés et d’autres opérations antiterroristes contre les mouvements extrémistes islamiques qui, au fil des années, se sont emparés de territoires, ont massacré des civils et combattu des armées étrangères. Les bases constituent un élément essentiel des efforts globaux des États-Unis en Afrique de l’Ouest et au Niger, accueillant plus de 1 000 soldats dans le pays.

Dans les mois qui ont suivi le coup d’État de juillet, les États-Unis ont retiré une partie de leurs troupes et en ont déplacé d’autres de la base aérienne près de la capitale Niamey vers une autre à Agadez, à environ 900 kilomètres de là.

Même s’il reste une empreinte importante dans le pays, ces troupes ne mènent ni formation en partenariat ni missions de lutte contre le terrorisme, ont déclaré des responsables de l’administration, soulevant des questions sur les raisons de leur séjour.

Les responsables américains ont déclaré que les opérations de surveillance par drones se poursuivront et se limiter à la protection des forces. Pourtant, les responsables ont également reconnu que les troupes devaient rester pour surveiller les menaces « plus largement dans la région » afin de garantir que le vide sécuritaire au Niger ne crée pas une opportunité d’exploitation pour les cellules terroristes.

Même si la déclaration de coup d’État a des conséquences, elle reflète la réalité de la situation, qui indique qu’il est peu probable que l’éviction de Bazoum soit annulée, a déclaré Peter Pham, ancien envoyé spécial américain pour la région du Sahel en Afrique de l’Ouest et membre distingué de l’Atlantic Council. .

« La question est alors de savoir comment gérer au mieux cette nouvelle réalité ? il a dit.

« Le pragmatisme servira mieux les intérêts à long terme du peuple nigérien et de ceux des États-Unis. Après tout, qui bénéficierait probablement si les progrès réalisés ces dernières années en matière de lutte contre le terrorisme et de coopération au développement étaient entièrement sacrifiés au seul signe de vertu ? Des djihadistes et d’autres acteurs malveillants, y compris des rivaux géopolitiques et/ou leurs mandataires », a-t-il déclaré.