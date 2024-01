Les États-Unis qualifient à nouveau les Houthis du Yémen de « terroristes mondiaux » | Nouvelles des Houthis

Le gouvernement américain a annoncé qu’il désignant une fois de plus les rebelles Houthis du Yémen comme organisation « terroriste ».

La décision de Washington mercredi de réinscrire le groupe sur la liste des « terroristes mondiaux spécialement désignés » intervient après que les États-Unis ont lancé des frappes contre des cibles Houthis au Yémen en réponse aux attaques des rebelles contre des navires dans la mer Rouge.

Ces attaques du groupe allié de l’Iran depuis novembre ont perturbé le commerce maritime entre l’Asie et l’Europe.

Les Houthis affirment que leurs attaques visent des navires ayant des liens avec Israël et qu’ils continueront d’attaquer des cibles jusqu’à ce que la guerre d’Israël contre Gaza cesse.

“En réponse à ces menaces et attaques continues, les États-Unis ont annoncé la désignation d’Ansarallah, également connu sous le nom de Houthis, comme terroriste mondial spécialement désigné”, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, dans un communiqué.

« Cette désignation est un outil important pour empêcher le financement du terrorisme en faveur des Houthis, restreindre davantage leur accès aux marchés financiers et les tenir responsables de leurs actes. »

La désignation ne prendra effet que dans 30 jours, ont indiqué des responsables américains.

« Si les Houthis cessent leurs attaques dans la mer Rouge et dans le golfe d’Aden, les États-Unis réévalueront immédiatement cette désignation », a déclaré Sullivan.

S’exprimant après l’annonce, le porte-parole des Houthis, Mohammed Abdulsalam, a déclaré que cette désignation n’affecterait pas les opérations du groupe visant à empêcher les navires israéliens ou à destination d’Israël de traverser la mer Rouge, la mer d’Oman et le détroit de Bab al-Mandeb.

Le groupe « ne reculera pas sur sa position de soutien au peuple palestinien », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Les États-Unis désignent les Houthis du Yémen comme groupe « terroriste ». Qui sont-ils? @SandraGathmann explique ⤵️ pic.twitter.com/CBDzR78aLG – Al Jazeera anglais (@AJEnglish) 17 janvier 2024

« Le peuple du Yémen ne devrait pas payer »

Les États-Unis avaient précédemment désigné les Houthis comme une « organisation terroriste étrangère » sous l’administration de l’ancien président Donald Trump, malgré les fortes objections des groupes de défense des droits de l’homme et d’aide humanitaire.

En février 2021, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a radié les Houthis de la liste des « organisations terroristes étrangères » et des « terroristes mondiaux spécialement désignés », alors que l’administration de l’actuel président américain Joe Biden cherchait à faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire au Yémen.

Cette désignation est rétablie « pour garantir la protection du commerce international », a déclaré Kimberly Halkett d’Al Jazeera, dans un reportage depuis Washington, DC.

« Cela déclenchera des sanctions à l’encontre de toute personne, de tout État ou entité qui tente désormais de fournir un soutien matériel aux Houthis. Nous savons qu’il s’agit d’un groupe soutenu par l’Iran, et l’Iran, par exemple, pourrait désormais être soumis à davantage de sanctions. Cela signifie que les membres du groupe Houthi se verraient interdire l’entrée aux États-Unis et que tous les fonds Houthis se trouvant dans les institutions financières américaines seraient gelés », a-t-elle ajouté.

Les responsables américains ont déclaré qu’ils concevraient les sanctions financières de manière à minimiser les dommages causés aux 32 millions d’habitants du Yémen, qui comptent parmi les plus pauvres et les plus affamés au monde après des années de guerre entre les Houthis et une coalition dirigée par l’Arabie saoudite qui soutient le gouvernement internationalement reconnu du Yémen.

« Le peuple du Yémen ne devrait pas payer le prix des actions des Houthis », indique le communiqué de Sullivan. « Nous envoyons un message clair : les expéditions commerciales vers les ports yéménites, dont dépend le peuple yéménite pour sa nourriture, ses médicaments et son carburant, doivent se poursuivre et ne sont pas couvertes par nos sanctions. »

Dans un communiqué, Blinken a ajouté : « Pendant le délai de mise en œuvre de 30 jours, le gouvernement américain mènera des actions de sensibilisation vigoureuses auprès des parties prenantes, des fournisseurs d’aide et des partenaires qui sont essentiels pour faciliter l’aide humanitaire et l’importation commerciale de produits essentiels au Yémen. »

Cependant, les responsables de l’aide humanitaire ont exprimé leur inquiétude. Cette décision ajouterait « un autre niveau d’incertitude et de menace pour les Yéménites toujours pris dans l’une des plus grandes crises humanitaires au monde », a déclaré Scott Paul, directeur associé d’Oxfam Amérique.