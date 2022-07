Les États-Unis publient une liste de mauvais acteurs présumés en Amérique centrale

Commentez cette histoire Commentaire

GUATEMALA CITY – Le département d’État américain a nommé 60 fonctionnaires actuels et anciens, ainsi que des personnalités d’entreprises, dans sa dernière liste de personnes soupçonnées de corruption ou d’atteinte à la démocratie dans quatre pays d’Amérique centrale. La liste de cette année s’est particulièrement concentrée sur les politiciens, les juges et autres personnes soupçonnés d’avoir travaillé à empiler les tribunaux au Guatemala et les juges et procureurs impliqués dans des affaires contre des personnalités politiques de l’opposition au Nicaragua à l’approche de l’élection présidentielle de ce pays l’année dernière.

La liste a été fournie au Congrès américain conformément à la législation proposée il y a deux ans par le représentant américain de l’époque, Eliot Engel. Les personnes répertoriées deviennent généralement inadmissibles à l’admission aux États-Unis et voient leur visa révoqué.

“Les États-Unis sont déterminés à s’associer au peuple d’Amérique centrale pour renforcer la démocratie, améliorer l’État de droit et lutter contre la corruption”, a déclaré mercredi le secrétaire d’État américain Antony Blinken dans un communiqué. « Ces individus, par leur importante corruption, leurs efforts pour faire obstruction aux enquêtes sur la corruption et l’affaiblissement des processus et institutions démocratiques, affaiblissent la capacité des gouvernements de la région à répondre aux besoins de leurs citoyens, contribuant à la migration irrégulière et déstabilisant les sociétés.

La nouvelle liste nommait également d’anciens responsables des administrations précédentes du Honduras, tels que Juan Carlos “El Tigre” Bonilla Valladares, l’ex-directeur de la police nationale qui a été extradé vers les États-Unis en mai pour faire face à des accusations de trafic de drogue.

Des responsables anciens et actuels au Salvador figuraient sur la liste, notamment l’attaché de presse du président Nayib Bukele et le conseiller juridique du président, qui auraient orchestré la révocation de cinq magistrats de la Cour suprême et du procureur général.

Bien qu’exigée par le Congrès, la liste annuelle des acteurs corrompus ou de ceux qui menacent la démocratie s’aligne sur les politiques de l’administration Biden en donnant plus de poids à ces problèmes. Ce changement de l’administration Trump, qui concentrait plus étroitement les relations avec ces pays sur le contrôle de l’immigration, a conduit à des relations plus tendues dans la région.

Le président guatémaltèque Alejandro Giammattei a rejeté les critiques des responsables américains à l’encontre de son procureur général et ce qu’ils considèrent comme un recul au Guatemala dans la lutte contre la corruption. La liste comprend le nouveau procureur spécial du pays contre l’impunité, accusé d’entraver les enquêtes sur la corruption.

Selon le rapport du Département d’État, un certain nombre de Guatémaltèques, dont deux magistrats de la Cour suprême, auraient été impliqués dans un stratagème visant à empiler les cours suprême et d’appel avec des juges corrompus.

L’administration Biden s’est également heurtée à Bukele d’El Salvador, craignant que son emprise sur le pouvoir n’affaiblisse la démocratie du pays.

Parmi les personnes nommées figure également le chef du parti de Bukele à l’Assemblée législative. Christian Reynaldo Guevara Guadron figurait sur la liste pour avoir sapé « les processus ou les institutions démocratiques lorsqu’il a introduit une loi d’interdiction des gangs qui punira jusqu’à 15 ans de prison la diffusion de messages de gangs dans les médias, considérée par de nombreux observateurs comme une tentative claire de censurer les médias.

L’attaché de presse présidentiel José Ernesto Sanabria a été accusé d’avoir “utilisé sa position et exercé l’influence de Bukele pour faire pression de manière inappropriée sur les responsables des partis politiques d’opposition afin qu’ils démissionnent sous la menace d’être inculpés d’infractions pénales”.

Le président du Nicaragua, Daniel Ortega, a arrêté des dizaines de personnalités de l’opposition à l’approche des élections présidentielles de novembre dernier, dont six candidats probables.