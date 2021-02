Les États-Unis publient un rapport non classifié accusant le prince héritier saoudien du meurtre de Jamal Khashoggi

Un manifestant déguisé en prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane avec du sang sur les mains et brandissant une photo de Jamal Khashoggi, manifestant devant l’ambassade saoudienne à Washington, DC, le 8 octobre 2018. | Jim Watson AFP via Getty Images

Des rapports de renseignement classifiés ont accusé Mohammed ben Salmane du complot de Khashoggi. Il existe maintenant une version non classifiée de cette intelligence.

L’administration Biden vient de publier une version non classifiée d’un rapport de renseignement confirmant qui a ordonné le meurtre en 2018 du chroniqueur du Washington Post et dissident saoudien Jamal Khashoggi: c’était le prince héritier Mohammed ben Salmane.

Cette conclusion était un secret de polichinelle, car les articles de presse peu de temps après l’assassinat macabre citaient des renseignements classifiés indiquant que Mohammed ben Salmane (souvent désigné par ses initiales, MBS) avait personnellement ordonné le meurtre au consulat saoudien à Istanbul, en Turquie. Ces renseignements comprenaient, entre autres, des informations sur les appels téléphoniques du prince héritier dans les jours précédant le meurtre et les appels de l’équipe de mise à mort à un assistant principal du prince héritier.

Après un briefing de la CIA en 2018 sur les renseignements classifiés, le sénateur à la retraite Bob Corker (R-TN), alors président des relations étrangères du Sénat, a déclaré qu’il n’y avait «aucune question que le prince héritier ait dirigé le meurtre».

Mais c’est la première fois que le public peut faire un rapport de renseignement non classifié sur le meurtre pour lui-même. Bien que certaines parties du document de trois pages soient expurgées, il déclare d’emblée que «Nous estimons que le prince héritier d’Arabie saoudite Muhammad bin Salman a approuvé une opération à Istanbul, en Turquie, pour capturer ou tuer le journaliste saoudien Jamal Khashoggi.»

Sur la base du contrôle de MBS sur les secteurs du renseignement et de la sécurité du pays, poursuit le rapport, il était «hautement improbable que des responsables saoudiens auraient mené une opération de cette nature sans l’autorisation du prince héritier».

Bien qu’ayant été pleinement informée des conclusions du rapport classifié en 2018, l’administration Trump a refusé de punir sévèrement l’Arabie saoudite pour le meurtre du résident de Virginie ou de blâmer directement MBS.

Au lieu de réduire les relations américano-saoudiennes, le président de l’époque, Donald Trump, a déclaré qu’il valait mieux maintenir des relations amicales afin de continuer à encaisser les chèques du royaume. «Je n’aime pas arrêter les énormes sommes d’argent qui sont versées dans notre pays», a-t-il déclaré aux journalistes peu après le meurtre du Bureau ovale, faisant référence à son désir de vendre 110 milliards de dollars d’armes au Royaume. «Ce ne serait pas acceptable pour moi.»

Trump était si fier de la décision de ne pas punir MBS ou son pays que Trump s’est vanté plus tard auprès du journaliste Bob Woodward plus tard que «je lui ai sauvé le cul».

Le président Joe Biden a adopté un tact différent. Après avoir qualifié l’Arabie saoudite de «paria» pendant la campagne, au pouvoir, il a restreint l’accès de MBS au bureau ovale, indiquant clairement que Biden considère son homologue direct dans le pays comme le père de MBS, le roi Salman, l’homme qui siège en fait sur l’Arabie saoudite. trône. Quant à MBS, son homologue est le secrétaire à la Défense Lloyd Austin. Le prince héritier, après tout, est le ministre de la Défense de son pays.

Les États-Unis ont également mis fin à leur soutien aux opérations offensives de Riyad au Yémen, qui ont commencé sous l’administration Obama, bien que l’armée américaine continuera de contribuer à protéger l’Arabie saoudite contre les menaces régionales.

Le département d’État prévoit d’annoncer d’éventuelles représailles contre l’Arabie saoudite vendredi, environ une heure après la publication du rapport.

La révélation publique des renseignements non classés de Khashoggi, comme mandaté par le Congrès et promis par la directrice du renseignement national Avril Haines, est un autre signal d’une relation américano-saoudienne plus glaciale. Les deux nations resteront partenaires, mais MBS est sûrement un interlocuteur indésirable pour cette administration, et peut-être pour les futures.

