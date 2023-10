Les États-Unis publient des photos et des vidéos montrant une augmentation des interceptions aériennes « risquées » chinoises – National

Des images et des vidéos récemment publiées par le Département capturent un avion de combat de l’APL en train de mener une interception coercitive et risquée contre un actif américain opérant légalement dans la mer de Chine méridionale le 23 juin 2022, notamment en s’approchant d’une distance de seulement 40 pieds avant volant à plusieurs reprises au-dessus et au-dessous de l’avion américain et montrant ses armes. Après que l’opérateur américain ait contacté par radio l’avion de combat de l’APL, le pilote de l’APL a répondu en utilisant un langage explicite, y compris un juron.