Les États-Unis publient des images de frappes aériennes en Irak et en Syrie au milieu de la tension nucléaire iranienne

L’armée irakienne a publié une rare condamnation, qualifiant les frappes américaines de « violation flagrante et inacceptable de la souveraineté et de la sécurité nationale irakiennes ».

En février, les États-Unis ont lancé des frappes aériennes contre plusieurs installations en Syrie utilisées par un certain nombre de mandataires soutenus par l’Iran, notamment Kata’ib Hezbollah et Kata’ib Sayyid al-Shuhada. Les frappes aériennes américaines ont eu lieu une semaine après qu’une attaque à la roquette dans le nord de l’Irak a tué un entrepreneur civil et en a blessé neuf autres, dont un militaire américain.

Le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg (L), le ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio (C) et le secrétaire d’État américain Antony Blinken (R) posent pour une photo lors de la réunion ministérielle de la Coalition mondiale pour vaincre DAESH à Rome, Italie le 28 juin , 2021.

Des experts en politique étrangère ont déclaré que les dernières frappes aériennes soulèvent des questions quant à la raison pour laquelle l’armée américaine maintient toujours une empreinte en Irak et en Syrie.

« Nous défendrons toujours les troupes américaines déployées dans les zones de guerre, mais la présence prolongée en Irak et en Syrie risque de dégénérer en une guerre plus large avec les milices locales – et même avec l’Iran », a écrit Benjamin Friedman, directeur de la politique des priorités de la défense.

« Les milices, sans parler des États hostiles, s’améliorent dans le ciblage précis des missiles et l’utilisation de drones, et les mesures défensives deviennent plus difficiles – ce changement est une des nombreuses raisons de réduire radicalement la présence des troupes américaines au Moyen-Orient », a-t-il ajouté. .

Randa Slim, directrice du programme Conflict Resolution and Track II Dialogues au Middle East Institute, a déclaré que depuis mars, les milices soutenues par l’Iran ont lancé au moins 10 attaques de drones chargés d’explosifs contre des sites américains et de la coalition en Irak.

« Alors que la pression s’est accrue de la part des dirigeants du Congrès pour que l’administration Biden riposte aux attaques de drones contre les forces américaines en Irak, cette attaque soulève le spectre de savoir si les États-Unis sont ou non entraînés dans une spirale d’escalade avec l’Iran au Moyen-Orient, à à un moment où l’administration réduit son empreinte militaire dans la région », a écrit Slim, un membre non-résident du SAIS Hopkins Foreign Policy Institute, dans un e-mail à CNBC.

Les grèves surviennent alors que l’administration Biden s’acquitte de la tâche herculéenne de retrait des troupes américaines d’Afghanistan, réévalue ses intérêts de politique étrangère au Moyen-Orient et s’efforce de relancer un accord nucléaire avec l’Iran et les puissances mondiales.

« L’administration Biden essaie de ne pas encourager de nouvelles attaques contre les forces américaines, mais elle ne veut pas non plus aggraver la situation », Stephen Biddle, chercheur principal adjoint pour la politique de défense au Council on Foreign Relations et professeur d’affaires internationales et publiques à l’Université de Columbia, a déclaré à CNBC.

« Il existe de nombreuses options pour faire plus que ce que l’administration a décidé de faire, ils ont choisi de ne pas le faire. Donc, je pense que cela indique qu’ils essaient de gérer cela », a déclaré Biddle, ajoutant qu’une escalade pourrait dissoudre le négociations du JCPOA et entraîner les États-Unis dans un autre conflit au Moyen-Orient.

« Qu’on le veuille ou non, l’état général des relations américano-iraniennes va affecter les négociations du JCPOA », a ajouté Biddle.

Courtisé par l’administration Obama, le Plan d’action global conjoint de 2015, ou JCPOA, a levé les sanctions contre l’Iran qui avaient paralysé son économie et réduit ses exportations de pétrole de moitié environ. En échange de milliards de dollars d’allégement des sanctions, l’Iran a accepté de démanteler une partie de son programme nucléaire et d’ouvrir ses installations à des inspections internationales plus approfondies.

Aux côtés des États-Unis, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Russie et la Chine étaient également signataires de l’accord.

En 2018, le président de l’époque, Donald Trump, a tenu une promesse de campagne et a retiré unilatéralement les États-Unis du JCPOA, le qualifiant de « pire accord de tous les temps ». Trump a également réintroduit les sanctions contre Téhéran qui avaient été précédemment levées.

Après la sortie de Washington de l’accord nucléaire historique, d’autres signataires du pacte « ont lutté pour maintenir l’accord en vie.

L’administration Biden cherche à revenir sur l’accord et a récemment achevé un sixième cycle de négociations à Vienne.

Jeudi, un haut responsable de l’administration a déclaré aux journalistes sous couvert d’anonymat que l’équipe de négociation américaine n’était pas parvenue à un accord et entamerait un autre cycle de pourparlers, mais n’a pas donné plus de détails sur le début du septième cycle.