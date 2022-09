Les États-Unis proposent une nouvelle définition de “sain”

Observatoire de la sécurité alimentaire proposant une approche actualisée de l’étiquetage des produits dans le but d’améliorer les habitudes alimentaires des gens

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a proposé mercredi un nouvel ensemble de normes que les produits alimentaires doivent respecter pour être étiquetés »en bonne santé.” Les nouvelles règles aligneraient la définition, qui n’a pas été mise à jour depuis 1994, sur « la science nutritionnelle actuelle,“, a déclaré le chien de garde dans un communiqué.

Selon les définitions mises à jour, afin d’obtenir un “en bonne santé», les produits doivent répondre à deux critères. Premièrement, ils doivent contenir “une certaine quantité significative” d’aliments d’au moins un des groupes ou sous-groupes d’aliments recommandés par les “Dietary Guidelines for Americans 2020-2025”, tels que des fruits, des légumes ou des produits laitiers. Deuxièmement, les aliments doivent respecter des limites spécifiques de certains nutriments, tels que les graisses saturées, le sodium et les sucres ajoutés.

Les nouvelles normes aideraient non seulement les gens à adopter une alimentation plus saine, mais pourraient également contribuer à améliorer la qualité des produits alimentaires, estime le chien de garde. Selon la FDA, dans le but d’obtenir un “en bonne santé« étiquette pour leurs produits, les fabricants pourraient inclure plus »fruits, légumes, produits laitiers et grains entiers, et limitez les graisses saturées, le sodium et les sucres ajoutés» dans leurs produits.

“L’action d’aujourd’hui n’est qu’une partie de l’engagement continu de l’agence à réduire les maladies chroniques liées à l’alimentation et à faire progresser l’équité en matière de santé”, la FDA, qui fait partie du ministère de la Santé, a déclaré.

Les maladies liées à la nutrition sont désormais «la première cause de décès et d’invalidité dans le pays,» selon l’agence. En fournissant aux fabricants des directives claires et aux clients des étiquettes claires sur les emballages, la FDA espère aider les gens “pour construire des habitudes alimentaires saines» et ainsi d’améliorer la santé publique en général.

Le chien de garde propose une approche globale d’une alimentation saine. En vertu des nouvelles règles, certains produits qui ne peuvent actuellement pas être étiquetés “en bonne santé» peut éventuellement obtenir cette marque en faisant partie de «une alimentation conforme aux recommandations alimentaires en vigueur.» Comme exemples de tels produits, la FDA cite les noix, les graines, les poissons plus gras comme le saumon, ainsi que certaines huiles.

Les consultations publiques sur la proposition dureront 90 jours. Pendant ce temps, la FDA recherche également un nouveau logo facilement reconnaissable pour l’étiquetage de “en bonne santé” des produits.

Selon les “Dietary Guidelines”, plus de 80 % des résidents américains ne mangent pas assez de légumes, de fruits et de produits laitiers, tandis que la plupart des gens consomment trop de sucres ajoutés, de graisses saturées et de sodium. Le World Population Review de cette année a placé les États-Unis au 12e rang mondial pour l’obésité de la population, avec plus de 36 % des Américains classés comme obèses.