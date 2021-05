Les États-Unis proposent un taux d’imposition mondial minimum des sociétés de 15%, avec un œil sur quelque chose d’encore plus élevé

Les entreprises du monde entier devraient payer au moins 15% d’impôt sur leurs bénéfices, a déclaré jeudi le département du Trésor dans le cadre de sa campagne en faveur d’un minimum mondial pour les entreprises.

Le taux final pourrait aller encore plus haut, selon un communiqué du Trésor qui a déclaré que le minimum de 15% est un « plancher et que les discussions devraient continuer à être ambitieuses et pousser ce taux plus haut ».

Les entreprises basées aux États-Unis paient actuellement un taux de 21%, un niveau qui a été réduit sous l’administration Trump. Précédemment, le taux le plus élevé était de 35%.

Selon une proposition du président Joe Biden, le taux d’imposition serait porté à 28%, dans le cadre d’un plan visant à augmenter les prélèvements à la fois sur les entreprises et les plus hauts revenus.

Mais la Maison Blanche veut faire sortir ses plans fiscaux de la frontière.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a vanté les avantages d’un taux d’imposition minimum mondial sur les sociétés qui, selon elle, découragerait les entreprises de délocaliser leurs domiciles dans d’autres pays pour réduire leur fardeau fiscal même si la plupart de leurs opérations se déroulent aux États-Unis.

Le Trésor de Yellen estime « que l’architecture fiscale internationale doit être stabilisée, que les règles du jeu mondiales doivent être équitables et que nous devons créer un environnement dans lequel les pays collaborent pour maintenir nos assiettes fiscales et garantir que le système fiscal mondial est équitable et équipé pour répondre aux besoins de l’économie mondiale du 21e siècle », a déclaré le ministère dans un communiqué de presse.

Yellen a déploré une «course vers le bas» mondiale entre les pays qui réduisent leurs taux pour tenter d’attirer les entreprises étrangères.

L’établissement du minimum mondial contribuerait à réduire cette incitation, bien que l’on ne sache pas combien de pays sont disposés à participer.

<< Le Trésor a clairement indiqué qu'un taux d'imposition minimum mondial sur les sociétés garantirait la prospérité de l'économie mondiale sur la base de règles du jeu plus équitables en matière d'imposition des sociétés multinationales et stimulerait l'innovation, la croissance et la prospérité tout en améliorant l'équité pour la classe moyenne et les travailleurs, "dit le communiqué.

La nouvelle est venue suite à des réunions avec un groupe de pilotage au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui, selon le Trésor, comportaient des discussions «sérieuses» sur une taxe mondiale.