La Maison Blanche a offert une étape de « bon sens » aux quatre autres grandes puissances atomiques

Les États-Unis sont prêts à s’engager dans des efforts multilatéraux de contrôle des armements avec le Royaume-Uni, la France, la Russie et la Chine, a déclaré vendredi le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan.

« Nous avons déclaré notre volonté d’engager des discussions bilatérales sur le contrôle des armements avec la Russie et la Chine, sans conditions préalables », a-t-il ajouté. Sullivan a déclaré à la réunion annuelle de l’Arms Control Association, ajoutant que Washington était impatient de « compartimenter » la question atomique des autres relations avec Moscou et Pékin.

Toutefois, les États-Unis cherchent également à engager le « P5 » – les membres permanents dotés d’armes nucléaires du Conseil de sécurité de l’ONU – dans le cadre d’arrangements multilatéraux. Par exemple, Sullivan a dit, « formaliser un régime de notification de lancement de missile à travers le P5 est une mesure simple qui relève simplement du bon sens. »

Sullivan a appelé ça « un petit pas qui aiderait à réduire le risque d'erreur de perception et d'erreur de calcul en temps de crise », mais pourrait également créer une dynamique vers d'autres mesures, telles que « établir des canaux de communication de crise entre les capitales du P5 », et s'engager à la transparence en matière nucléaire, entre autres.















Le principal assistant du président Joe Biden a exprimé la frustration de la Maison Blanche que la Chine n’ait pas pris la peine de s’engager dans des pourparlers sur le contrôle des armements avec les États-Unis et semble être sur la bonne voie pour avoir 1 500 ogives nucléaires d’ici 2035.

Les États-Unis sont prêts à respecter les limites fondamentales fixées par le nouveau traité START « tant que la Russie le fera », Sullivan a déclaré à l’ACA et a discuté des armes nucléaires séparément des autres questions.

Parallèlement à tous ces efforts, les États-Unis modernisent leur propre « triade nucléaire » pour pouvoir négocier « en position de force » Sullivan a déclaré, ajoutant que Washington cherchait à « contribuer à établir les normes et à consolider les valeurs de la nouvelle ère nucléaire. »

Jeudi, Washington a déclaré qu’il cesserait de notifier à la Russie le statut et l’emplacement de ses missiles nucléaires, révoquerait les privilèges diplomatiques et les visas des inspecteurs russes et ne fournirait plus de télémétrie de lancement de missiles. Le département d’État l’a appelé « des contre-mesures licites en réponse à la violation continue de la Fédération de Russie » du traité.

Moscou avait suspendu le régime d’inspection en août dernier, invoquant les sanctions américaines concernant le conflit ukrainien qui empêchaient le personnel russe de faire son travail. En février, le président Vladimir Poutine a suspendu la participation de Moscou à New START, affirmant que cela n’avait aucun sens de respecter le traité avec une partie attachée à la Russie. « défaite stratégique ».