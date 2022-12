Les États-Unis proposent des tests Covid gratuits à domicile dans le cadre du plan d’hiver

L’administration Biden a exhorté les Américains à mettre à jour leur protection en obtenant l’un des rappels reformulés introduits en septembre, mais la réaction aux nouveaux vaccins a été tiède. Seulement environ 14 % des Américains âgés de 5 ans et plus ont reçu un rappel mis à jour. Parmi les 65 ans et plus, tranche d’âge qui comprend les personnes particulièrement vulnérables au Covid-19, à peine un tiers des personnes ont reçu l’un des nouveaux vaccins.

Dans le cadre du plan d’hiver, l’administration a déclaré qu’elle élargirait les personnes éligibles pour vacciner les personnes âgées pour inclure les membres du personnel des maisons de retraite.

Le programme de test à domicile rouvre alors que les législateurs de Capitol Hill s’efforcent de finaliser un ensemble de dépenses pour maintenir le financement du gouvernement jusqu’en septembre. L’administration Biden a demandé plus de 9 milliards de dollars de financement supplémentaire pour la réponse à la pandémie, mais les républicains ont résisté aux appels à davantage de dépenses pour Covid-19, arguant que l’administration a démontré qu’elle pouvait réaffecter les fonds fédéraux aux besoins liés au virus.

La nouvelle série de tests à domicile est financée par les fonds du projet de loi de secours en cas de pandémie de 1,9 billion de dollars adopté l’année dernière, selon un haut responsable de l’administration qui a informé les journalistes mercredi soir sous couvert d’anonymat. Le renouvellement du programme risque d’agiter les républicains en suggérant que le gouvernement fédéral a encore de l’argent sur lequel il peut puiser pour la réponse à la pandémie, malgré ses appels à plus.

L’administration Biden a commencé à proposer des tests gratuits à domicile via le service postal en janvier après que la demande de tests de coronavirus a monté en flèche avec l’arrivée de la variante hautement contagieuse d’Omicron. Le président Biden a été vivement critiqué pour ne pas avoir agi plus tôt pour sécuriser les tests pour les Américains, alors même que les responsables fédéraux ont fait valoir qu’ils avaient agi de manière agressive en les procurant, y compris pour les écoles et les établissements de soins de longue durée.