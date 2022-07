Les États-Unis proposent d’échanger le marchand d’armes russe Viktor Bout contre Griner et Whelan

Les responsables américains ont été sceptiques sur le fait que la Russie suivra et ouvrira les ports ukrainiens de la mer Noire. Samedi, une série d’explosions a secoué le port ukrainien d’Odessa, menaçant de saper l’accord céréalier.

“Il y a une différence entre un accord sur papier et un accord dans la pratique”, a déclaré M. Blinken.

Michel Crowley et Julien Barnes rapporté de Washington, et Ivan Nechepurenko de Tbilissi, Géorgie. Zolan Kanno-Youngs et Michael D. Cisaillement a contribué aux reportages de Washington, et Carly Olson et Michel Levenson de New York.