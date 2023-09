Les États-Unis proposent de rémunérer les médias polonais pour leur couverture de l’Ukraine

Les médias locaux peuvent demander une subvention de 50 000 $ au consulat de Cracovie

Le consulat général des États-Unis à Cracovie sollicite les médias polonais pour qu’ils écrivent sur les réfugiés ukrainiens « retourner et reconstruire » il est apparu mercredi. Washington offre 50 000 $ pour ce projet d’un an.

Le projet « Promouvoir la couverture en Pologne par les représentants des médias locaux et régionaux des histoires en Ukraine » a été repéré pour la première fois par une chaîne Telegram basée en Biélorussie. Il peut être consulté sur le site Internet de l’ambassade américaine en Pologne, sous la désignation WAW-NOFO-FY23-05.

On ne sait pas exactement quand la sollicitation a été initialement publiée. Cependant, la date limite de dépôt des candidatures est le vendredi 15 septembre en fin de journée.

Selon le message, l’objectif est de « Promouvoir des reportages approfondis par les médias polonais locaux et régionaux sur le retour des familles ukrainiennes de Pologne en Ukraine et leurs efforts de reconstruction sociale et physique, en particulier ceux fondés sur des partenariats entre Polonais et Ukrainiens. »

Les articles devraient alimenter « compréhension du public des défis et des opportunités auxquels sont confrontés les Ukrainiens » ainsi qu’un intérêt pour l’ukrainien « efforts de retour et de reconstruction » et le « l’impact durable du soutien apporté par la société polonaise aux réfugiés ukrainiens ».

En savoir plus Les États de l’UE disent à Zelensky qu’ils ne livreront pas les réfractaires

La sollicitation suggère que le projet serait en fait confié à une ONG polonaise, le personnel de l’ambassade américaine ayant « une implication substantielle dans la mise en œuvre de la subvention, y compris l’examen et l’approbation de la sélection des participants, des formateurs et des décisions d’attribution au sein du projet. »

L’ONG recevrait une subvention de 50 000 dollars (environ 215 500 zlotys au taux de change actuel) et mettrait ensuite les journalistes polonais en compétition pour obtenir une partie de l’argent. L’ambassade évaluerait leur succès par le « qualité et portée des rapports générés ».

Le projet comprend également au moins un atelier de formation des journalistes « de manière culturellement sensible et tenant compte des traumatismes et comment créer des histoires convaincantes d’intérêt humain dans ce contexte », enseigné par « experts à l’intersection entre la santé mentale et le journalisme dans les zones de guerre » et d’autres avec l’expérience pertinente.

L’ensemble du projet devrait durer une seule année, bien que Washington se réserve le droit de prolonger cette durée s’il le juge nécessaire. « dans le meilleur intérêt du Département d’État américain. »

Il y a actuellement environ un million de réfugiés ukrainiens en Pologne. De multiples enquêtes auprès de ceux qui se sont installés dans les pays de l’UE montrent que plus de 40 % d’entre eux n’ont pas l’intention de revenir même si le conflit avec la Russie prend fin. Varsovie aurait déjà commencé à renvoyer des hommes en âge de servir dans l’armée, alors même que d’autres membres de l’UE ont refusé de le faire pour des raisons de droits de l’homme.