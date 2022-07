Les États-Unis proposent à la Russie un échange de prisonniers dans le but de libérer deux Américains, dont la star du basket-ball Brittney Griner | Nouvelles américaines

Les États-Unis ont proposé à la Russie un accord d’échange de prisonniers, dans le but de ramener à la maison deux Américains emprisonnés, dont la star du basket-ball Brittney Griner.

La joueuse de la NBA féminine a été arrêtée à l’aéroport Sheremetyevo en Moscou le 17 février alors qu’elle retournait en Russie pour jouer pour l’UMMC Yekaterinburg, pendant l’intersaison de l’US Women’s National Basketball Association.

La police a déclaré avoir trouvé des cartouches de vape contenant de l’huile de cannabis dans ses bagages.

Mme Griner31 ans, incarcéré depuis, a plaidé coupable à des accusations qui pourraient lui valoir une peine de prison pouvant aller jusqu’à dix ans.

Mais elle a témoigné lors de son procès pour possession de drogue qu’un interprète n’avait traduit qu’une fraction de ce qui se disait pendant sa détention et que des fonctionnaires lui avaient dit de signer des documents, mais “personne ne m’a expliqué quoi que ce soit”.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré qu’il soulèverait la question de sa détention et de celle de Paul Whelan – arrêté en Russie en 2018 et accusé d’espionnage – lors d’un appel la semaine prochaine avec le ministre russe des Affaires étrangères.

M. Blinken et Sergueï Lavrov ne se sont pas parlé depuis le début de la guerre en Ukraine.

L’ancien marine américain Paul Whelan



Les commentaires du secrétaire d’État ont marqué la première fois que le gouvernement américain a révélé publiquement toute mesure concrète qu’il a prise pour obtenir la libération de Mme Griner.

Il a déclaré avoir décrit la suggestion d’échange de prisonniers comme une “proposition substantielle”, ajoutant: “Nos gouvernements ont communiqué à plusieurs reprises et directement sur cette proposition, et j’utiliserai la conversation pour assurer un suivi personnel et, je l’espère, pour nous faire avancer vers une résolution. “

Qui est Brittney Griner et pourquoi est-elle détenue ?

M. Blinken n’a pas fourni de détails sur l’accord proposé aux Russes, mais les responsables américains ont suggéré qu’il est similaire à l’échange de prisonniers qui a obtenu la libération du vétéran de la Marine Trevor Reed en avril.

Russie n’a pas caché son souhait que le marchand d’armes russe condamné Viktor Bout soit libéré de la prison américaine et les responsables n’excluent pas que la libération de Bout soit sur la table.

Autrefois qualifié de “marchand de la mort”, il a été condamné à 25 ans de prison en 2012 pour complot en vue de vendre illégalement des millions de dollars d’armes.

Président Joe Bidenqui a autorisé l’échange de prisonniers Reed après avoir rencontré ses parents, a signé l’accord proposé dans cette affaire Griner/Whelan, ont déclaré des responsables.

John Kirby, un porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, a déclaré: “Le président et son équipe sont prêts à prendre des mesures extraordinaires pour les ramener chez eux”.

M. Whelan, un ancien responsable de la sécurité de la marine et des entreprises américaines du Michigan, a été condamné en 2020 à 16 ans de prison pour espionnage.

Lui et sa famille ont vigoureusement affirmé son innocence. Le gouvernement américain a dénoncé les accusations comme fausses.

Mme Griner a reconnu devant le tribunal qu’elle avait des cartouches de vape contenant de l’huile de cannabis dans ses bagages lorsqu’elle est arrivée à Moscou en février, mais soutient qu’elle n’avait aucune intention criminelle et a emballé les cartouches par erreur car elle était pressée.