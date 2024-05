Les États-Unis promettent une aide de 135 millions de dollars à la Moldavie, à tendance occidentale, pour contrer l’influence russe

CHISINAU, Moldavie (AP) — Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a promis mercredi une aide de 135 millions de dollars à la Moldavie pour la sécurité énergétique et pour contrer la désinformation russe alors que la nation à tendance occidentale lutte pour émousser la poussée d’influence de Moscou qui a été soutenue par de récents succès. dans sa guerre en Ukraine voisine.

Blinken a ouvert une courte visite en Europe de l’Est avec une escale à Chisinau, la capitale moldave, où il a annoncé son aide lors d’une conférence de presse avec la présidente Maia Sandu. Le plus haut diplomate américain a déclaré que 85 millions de dollars seraient destinés à renforcer les infrastructures énergétiques et que 50 millions de dollars seraient destinés à la refonte des secteurs énergétique et agricole et à dissuader la désinformation.

« Cela renforcera à son tour la capacité des Moldaves à résister à l’ingérence russe, à organiser des élections libres et équitables, à poursuivre sur la voie de l’Union européenne et de l’intégration occidentale, et à créer davantage d’opportunités économiques », a déclaré Blinken. « L’une des autres choses très importantes est le partage d’informations sur la désinformation et la mésinformation, qui est l’un des outils hybrides les plus puissants utilisés par la Russie – et c’est quelque chose que nous faisons. »

Il prévoyait de se rendre plus tard en République tchèque.

Avant mercredi, les États-Unis avaient fourni à la Moldavie une aide financière de 774 millions de dollars depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022. Sur cette somme, environ 300 millions de dollars étaient destinés à la sécurité énergétique.

La Moldavie, qui compte environ 2,5 millions d’habitants, dépendait autrefois entièrement de la Russie pour son approvisionnement en gaz naturel. Il faisait face à un crise énergétique aiguë après que Moscou ait considérablement réduit ses approvisionnements au cours de l’hiver 2022. Les problèmes énergétiques de la Moldavie se sont aggravés cette année-là après a subi des pannes temporaires parce que ses systèmes énergétiques de l’ère soviétique restaient connectés à ceux de l’Ukraine, qui étaient durement touchés par l’armée russe.

Pendant ce temps, la Transnistrie, soutenue par Moscou, territoire contesté de Moldavie dotée d’une centrale électrique clé et où la Russie base environ 1 500 soldats de maintien de la paix, a coupé l’électricité dans d’autres régions de Moldavie. Les responsables moldaves ont réagi en insistant pour réduire la dépendance à l’égard de l’énergie russe.

Mercredi, Sandu a remercié les États-Unis pour leur soutien financier, qui, selon elle, a aidé la Moldavie à élargir ses sources d’énergie et à renforcer son économie. « Nous avons réussi à renforcer notre sécurité énergétique en étant totalement dépendants des ressources énergétiques russes », a-t-elle déclaré. « Aujourd’hui, nous nous approvisionnons en gaz naturel auprès de plusieurs sources, dont celles des États-Unis. »

« Grâce à l’aide financière américaine de 80 millions de dollars, nous avons réussi l’hiver dernier à compenser les factures d’énergie de nos citoyens », a-t-elle ajouté.

Le voyage de Blinken, organisé autour d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN à Prague, la capitale tchèque, intervient alors que l’on craint que la Moldavie et la Géorgie, une autre ancienne république soviétique, ne soient confrontées à de nouvelles menaces de la part de la Russie.

Blinken s’est rendu en Ukraine il y a deux semaines pour rassurer Kiev du soutien de Washington face à l’intensification des attaques russes dans son nord.

Certains signes indiquent également que la Russie pourrait envisager de nouvelles actions en Moldavie et qu’elle est à l’origine de mesures anti-occidentales en Géorgie qui, selon les États-Unis, vont à l’encontre des aspirations moldaves et géorgiennes à rejoindre l’Union européenne.

Les deux pays ont le statut de candidats pour éventuellement rejoindre le bloc européen des 27 pays.

« Nous ne voyons pas de menace militaire directe pour le moment, mais des opérations d’influence russes sont en cours, ce qui est préoccupant », a déclaré la semaine dernière le plus haut diplomate américain pour l’Europe, James O’Brien.

La Moldavie a accusé à plusieurs reprises la Russie de mener une « guerre hybride » contre le pays. ingérence dans les élections locales et mener de vastes campagnes de désinformation pour essayer de renverser le gouvernement et faire dérailler son chemin vers l’adhésion à l’UE.

« La Russie tente de saper la Moldavie, de saper ses institutions démocratiques, de saper sa capacité à prendre des décisions concernant son propre avenir en utilisant toute une série de moyens hybrides », a déclaré Blinken. « Je pense que la Moldavie a fait un travail remarquable pour contrer bon nombre de ces attaques. »

La Russie a nié ces accusations, mais le gouvernement moldave se méfie des intentions de Moscou, en particulier après que les autorités de Transnistrie ont demandé à Moscou en février une « protection » en raison de ce qu’elles ont qualifié de pression accrue de la part de Chisinau.

En Géorgie, ces craintes se sont intensifiées mardi lorsque le parlement du pays a annulé le veto présidentiel d’un projet de loi sur les « agents étrangers » qui a suscité des semaines de protestations massives de la part de critiques qui affirment que ce projet restreindrait la liberté des médias et entraverait les chances de la Géorgie d’adhérer à l’Union européenne.

Le projet de loi qui a été approuvée par le Parlement au début du mois, exige que les médias, les organisations non gouvernementales et autres groupes à but non lucratif s’enregistrent comme « poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère » s’ils reçoivent plus de 20 % de leur financement de l’étranger.

Le corps législatif, contrôlé par le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, a rejeté le veto de la présidente indépendante Salomé Zourabichvili. Le président dispose désormais de cinq jours pour approuver le projet de loi. Si elle ne le fait pas, le président du Parlement signera la loi.

Zourabichvili, de plus en plus en désaccord avec le parti au pouvoir, a opposé son veto au projet de loi le 18 mai. Elle a accusé le parti au pouvoir de mettre en péril l’avenir du pays et d’« entraver la voie vers l’adhésion à part entière au monde libre et démocratique ».

Blinken a annoncé la semaine dernière que les États-Unis imposeraient des interdictions de voyager aux responsables géorgiens « qui sont responsables ou complices de l’atteinte à la démocratie en Géorgie, ainsi qu’aux membres de leurs familles ».

L’annonce de Blinken n’a identifié aucune personne ayant déjà été ciblée, mais elle a indiqué que les États-Unis entreprendraient également un examen complet de la coopération entre les États-Unis et la Géorgie.

« Nous espérons que les dirigeants géorgiens reconsidéreront le projet de loi et prendront des mesures pour aller de l’avant avec les aspirations démocratiques et euro-atlantiques de leur pays », a-t-il déclaré. « Alors que nous réexaminons les relations entre nos deux pays, nous prendrons en compte les actions de la Géorgie pour décider des nôtres. »

Les situations en Géorgie, en Moldavie et en Ukraine seront toutes à l’ordre du jour de la réunion ministérielle de l’OTAN à Prague jeudi et vendredi, qui sera le dernier grand rendez-vous diplomatique de l’alliance avant que les dirigeants ne se réunissent en sommet pour célébrer 80e anniversaire de l’OTAN à Washington en juillet.

___

Lee a rapporté de Prague. Stephen McGrath, écrivain d’Associated Press, a contribué depuis Sighisoara, en Roumanie.