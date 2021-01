Les États-Unis ont promis de continuer à aider la «capacité d’autodéfense» de Taiwan, après que Taipei a signalé un survol impliquant 13 avions militaires chinois. Pékin a déclaré que les États-Unis utilisaient Taiwan pour se mêler de ses affaires intérieures.

Le porte-parole du département d’État américain Ned Price a exigé que Pékin «Cesse ses pressions militaires, diplomatiques et économiques contre Taiwan», et s’engager dans «Dialogue significatif» avec Taipei à la place.

«Nous continuerons d’aider Taiwan à maintenir une capacité d’autodéfense suffisante», dit la déclaration. «Notre engagement envers Taïwan est solide et contribue au maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taiwan et dans la région.»

Le ministère de la Défense de Taiwan a rapporté que 13 avions de combat chinois avaient pénétré samedi dans sa zone d’identification de défense aérienne du sud-ouest. L’avion était composé de huit bombardiers H-6K à capacité nucléaire, de quatre avions de combat J-16 et d’un transport militaire Y-8 ASW.

L’armée de l’air et les systèmes de missiles de défense aérienne de la nation insulaire ont été déployés pour « moniteur » les avions chinois, a déclaré le ministère de la Défense de Taiwan.

Selon le South China Morning Post, des avions militaires de Chine continentale volent près de Taïwan sur une base quasi quotidienne, mais les survols impliquent généralement un ou deux avions de reconnaissance.

Taiwan est restée une question controversée entre les États-Unis et la Chine, qui revendique l’île comme son territoire. Washington a considérablement intensifié son soutien diplomatique à Taipei pendant l’administration Donald Trump et a donné le feu vert à plusieurs accords d’armes majeurs avec le pays, notamment la vente de chasseurs à réaction et de systèmes de missiles anti-navires côtiers. L’année dernière, les États-Unis ont adopté une loi visant à encourager d’autres pays à renforcer leurs liens avec Taiwan.

Pékin affirme que les politiques de Washington envers Taiwan sapent la «politique d’une seule Chine» et constituent une menace pour la paix et la sécurité dans la région.

«Nous n’autoriserons jamais quiconque ni aucune force à s’opposer à la réunification nationale ou à se mêler des affaires intérieures de la Chine avec Taiwan comme prétexte», Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré plus tôt ce mois-ci.

Il a ajouté que les actions qui «Nuire aux intérêts fondamentaux de la Chine est vain et suscitera des réponses résolues.»

