Washington « renforcera » l’Ukraine jusqu’à ce que Kiev obtienne des conditions « justes » à la table des négociations, a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken

Alors que la Russie mobilise des centaines de milliers de soldats, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré jeudi lors d’une réunion des Nations Unies que Washington renforcerait les forces de Kiev jusqu’à ce qu’elle puisse mettre fin au conflit avec la Russie dans des conditions favorables.

S’adressant au Conseil de sécurité de l’ONU, Blinken a déclaré que les États-Unis “continuera à soutenir l’Ukraine dans sa défense et renforcera sa main pour parvenir à une solution diplomatique dans des conditions justes à une table de négociation.”

“La diplomatie est le seul moyen de mettre fin à cette guerre”, Blinken a continué. “Mais la diplomatie ne peut pas et ne doit pas être utilisée comme un gourdin pour imposer à l’Ukraine un règlement qui va à l’encontre de la Charte des Nations Unies ou récompense la Russie pour sa violation.”

La déclaration de Blinken fait écho à sa ligne souvent répétée selon laquelle les États-Unis doivent aider Kiev à remporter des victoires militaires afin qu’il puisse dicter ses conditions lors d’un éventuel règlement avec Moscou. À cette fin, les États-Unis ont inondé l’Ukraine d’armements de plus en plus perfectionnés et ont prodigué à Kiev une aide économique et humanitaire, au coût pour le contribuable américain d’environ 54 milliards de dollars depuis février.

Lire la suite La guerre nucléaire est possible – commandant américain

Cependant, la seule offensive ukrainienne réussie dans le cadre du conflit à ce jour a eu lieu au début du mois dans une région tenue par un contingent beaucoup plus léger de troupes russes et alliées, et les forces de Kiev seront probablement confrontées à des défis beaucoup plus difficiles dans les mois à venir, après que le président russe Vladimir Poutine a annoncé la mobilisation de 300 000 réservistes mercredi.

La promesse du président ukrainien Vladimir Zelensky de s’emparer du territoire russe de la Crimée, ainsi que des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, complique encore les choses. Les deux républiques du Donbass voteront cette semaine sur l’adhésion à la Fédération de Russie, avec des référendums similaires organisés dans les régions sous contrôle russe de Zaporozhye et Kherson. La Crimée a voté en 2014 pour rejoindre la Russie.

Alors que la plupart des dirigeants occidentaux ont déclaré qu’ils prévoyaient que le conflit se terminerait par une paix négociée, aucun chef d’État de l’OTAN ou de l’UE n’a appelé Zelensky à faire des compromis sur ses plans pour s’emparer du Donbass et de la Crimée. Peu d’analystes ou d’experts en Occident ont remis en question les objectifs publiquement déclarés du dirigeant ukrainien, ceux qui, comme l’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger, ont été dénoncés chez eux et déclarés ennemis de l’Ukraine par Kiev.