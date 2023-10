Les États-Unis promettent leur soutien à Israël

Bonjour, lecteurs de Quartz !

Les États-Unis ont promis leur soutien à Israël. Le président Joe Biden a condamné l’attaque du Hamas et a confirmé qu’il y avait des otages américains. Entre-temps, l’UE a prévenu Elon Musk se conformer aux lois sur la désinformation concernant les fausses nouvelles circulant sur X à propos de la guerre.

Devriez-vous acheter des actions McDonald’s et Caterpillar dès maintenant ?

Country Garden n’a pas pu rembourser un prêt international de 60 millions de dollars. Le grand promoteur immobilier chinois souffre d’une baisse de ses ventes et averti des pires temps à venir.

Les exportations américaines de pétrole brut ont atteint un sommet au premier semestre 2023. Une moyenne de 3,99 millions de barils par jour ont été expédiés, l’Europe étant la destination la plus populaire.

L’Utah est devenu le dernier État américain à poursuivre TikTok en justice. Le costume accuse la plateforme de garder les enfants accros, d’avoir des promesses de sécurité douteuses et d’exagérer son indépendance par rapport à sa société mère chinoise, ByteDance.

Où le Hamas a-t-il trouvé son argent ?

Les attaques lancées par le Hamas contre Israël ont exploité la technologie moderne : roquettes, drones et parapentes, sans oublier les caméras des téléphones portables et les connexions Internet pour diffuser le tout dans le monde entier. D’où vient l’argent pour tout cela ?

En partie, la crypto-monnaie.

Selon Elliptic, une société qui aide les entreprises de cryptographie à se conformer aux réglementations financières, le Hamas et ses affiliés ont publiquement sollicité des dons en bitcoins au cours des cinq dernières années, mais sont liés à des devises comme le dogecoin et des pièces stables comme Tether et USDC. Tim Fernholz de Quartz explique comment les groupes terroristes utilisent la cryptoet comment les entreprises développant cette technologie pourraient prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Tout le monde veut parler d’obligations

Les rendements du Trésor américain ont chuté après que les responsables de la Réserve fédérale ont laissé entendre qu’ils laisseraient les taux d’intérêt inchangés lors de leur prochaine réunion le 1er novembre. Concernant la tendance générale à la hausse des taux obligataires, Philip Jefferson, vice-président du conseil d’administration de la Fed, « reste conscient ».

La présidente de la Réserve fédérale de Dallas, Lorie Logan, a déclaré : « Il pourrait être moins nécessaire d’augmenter le taux des fonds fédéraux » si les taux d’intérêt des obligations à long terme restent élevés.

Mais Jim Caron, co-directeur des investissements de Morgan Stanley pour les stratégies mondiales équilibrées et de contrôle des risques, a averti les investisseurs de ne pas investir dans des positions longues sur les obligations. « Alors que les rendements obligataires évoluent dans la fourchette de 5 % [US Treasury] Sur une fourchette de 10 ans, nous pensons qu’il s’agit d’une bonne opportunité de réduire la sous-pondération et d’ajouter de la durée aux portefeuilles », a-t-il déclaré. sur un podcast (pdf).

Caron préconisait plutôt « d’ajouter de la durée ». Grete Suarez met en contexte les conseils de Caron.

Le fonds climatique de l’ONU a échoué à cause des pays riches

Les Nations Unies avaient un objectif de 10 milliards de dollars pour leur Fonds vert pour le climat, le plus grand fonds climatique au monde qui aide les pays en développement à réduire leurs émissions et à se préparer au changement climatique. Mais l’ONU n’a reçu que 9,3 milliards de dollars de promesses de don lors de sa dernière conférence, et certains pays notables ont gardé leur portefeuille fermé.

Graphique: Clarisa Díaz

Comme l’explique Clarisa Diaz de Quartz, les États-Unis et la Chine sont les plus grands pollueurs du monde, mais l’un d’entre eux n’a pas renouvelé son engagement envers le Fonds vert pour le climat…et l’autre n’a jamais contribué.

Des découvertes surprenantes

Les églises anglaises historiques sont payées pour tolérer leurs problèmes de chauves-souris. Les fonds aident gérer les déjections et prévenir les dégâtstandis que des espèces de chauves-souris, parfois rares, regardent, amusées.

Les marchés prédictifs peuvent-ils nous sauver ? Certains pensent qu’une masse critique de personnes capables de parier sur les résultats futurs peut arriver à la vérité.

Prada travaille sur les prochaines combinaisons spatiales de la NASA. La mission Artemis III Moon pour 2025 est ça va être couture.

On ne peut pas faire passer les crottes de girafe à la douane. Même si l’on veut simplement en faire des bijoux.

Un humble camion cueilleur de pommes de terre est la réponse allemande à presque tous les cauchemars que vous pouvez lui lancer. Feux de forêt, guerre, fin des temps…est-ce que quelque chose peut arrêter l’Unimog?

