Les États-Unis promettent de protéger leurs alliés avec des armes nucléaires

Washington a déclaré qu’il utiliserait toutes ses capacités militaires pour défendre Séoul et Tokyo

L’armée américaine va déployer tout son arsenal, y compris des armes nucléaires, pour protéger la Corée du Sud et le Japon contre les attaques, a déclaré un haut responsable du département d’État, fustigeant également Pyongyang pour son “dangereux” et “déstabilisant” essais d’armes, tout en jurant “cuirassé” coopération avec des alliés en Asie.

S’exprimant avant plusieurs séries de pourparlers dans la capitale japonaise avec ses homologues sud-coréen et japonais mardi, la sous-secrétaire d’État américaine Wendy Sherman a déclaré que Washington déploierait son “défense nucléaire, conventionnelle et antimissile” forces armées si jamais les deux alliés étaient attaqués, mettant l’accent sur la politique de « parapluie nucléaire » des États-Unis.

Sherman a poursuivi en condamnant les récents lancements de missiles par la Corée du Nord – un objectif majeur des réunions de cette semaine – claquant le nombre record de tests d’armes de la RPDC cette année comme “profondément irresponsable, dangereux et déstabilisant.”

Lors d’une réunion séparée tenue avec Sherman avant la réunion à trois aux côtés du Japon, le premier vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Hyundong, a déclaré que les actions de Pyongyang étaient “Créant de graves tensions sur la péninsule coréenne”, sonner l’alarme sur une mise à jour de la politique de la Corée du Nord en matière d’armes nucléaires le mois dernier.

En plus d’une vague d’essais d’armes et de démonstrations de force en représailles aux jeux de guerre conjoints américano-sud-coréens, le Nord a récemment annoncé qu’il avait effectué un exercice simulant le chargement d’ogives nucléaires tactiques dans un silo caché sous un réservoir, en partie d’une série d’exercices lancés en septembre pour s’assurer de l’état de préparation de ses forces nucléaires.

La Corée du Nord soutient que son arsenal nucléaire n’est destiné qu’à l’autodéfense et a critiqué à maintes reprises les exercices militaires conjoints américano-sud-coréens comme des répétitions d’une invasion.

Les responsables américains ont prédit à plusieurs reprises un essai nucléaire nord-coréen imminent au cours des derniers mois, bien que le pays se soit abstenu de toute détonation réelle depuis 2017. Néanmoins, les prévisions surviennent au milieu d’un pic majeur de tensions entre les deux Corées, alors que les deux parties continuent de lancer des menaces. et faire des démonstrations militaires.

Mercredi, Washington, Séoul et Tokyo ont promis des liens militaires plus étroits au milieu “provocations” par Pyongyang, et aussi “a convenu qu’une réponse d’une ampleur sans précédent serait nécessaire au cas où la Corée du Nord procéderait à un septième essai nucléaire”, a déclaré un responsable sud-coréen aux journalistes.

