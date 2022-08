Les États-Unis promettent de “défendre” le voisin de la Chine

Lors de sa visite aux Philippines, le haut diplomate américain a également évoqué la “protection” de la démocratie et des “précieuses ressources maritimes”.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est rendu à Manille pour rencontrer le dirigeant philippin nouvellement élu et le rassurer du plein soutien de Washington face aux actions “déstabilisatrices et dangereuses” de la Chine suite au voyage de la présidente américaine Nancy Pelosi à Taïwan.

Le traité de défense mutuelle de 1951 entre Washington et Manille demeure “cuirassé,” a déclaré Blinken lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue philippin Enrique Manalo samedi.

« Nous sommes toujours aux côtés de nos partenaires… une attaque armée contre les forces armées, les navires publics ou les avions des Philippines dans la mer de Chine méridionale invoquerait les engagements de défense mutuelle des États-Unis en vertu de ce traité », a déclaré le haut diplomate américain.

En plus de discuter des questions de sécurité régionale avec le ministre des Affaires étrangères Manalo et le président Ferdinand Marcos Jr., Blinken a déclaré qu’ils avaient également évoqué l’approfondissement des relations économiques et « renforcer la démocratie ». Blinken est devenu le plus haut responsable américain à avoir rencontré le dirigeant nouvellement élu des Philippines, le fils d’un ancien dictateur, qui a prêté serment le 30 juin après une victoire écrasante aux élections plus tôt cette année.

“Les États-Unis se sont engagés à travailler en collaboration avec les Philippines pour défendre l’état de droit, protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales – y compris la liberté d’expression – et protéger la société civile”, dit Blinken.

“En plus de travailler avec les Philippines pour aider à sécuriser leur domaine maritime, nous travaillons également en partenariat avec des pêcheurs et des chercheurs scientifiques philippins pour préserver et protéger les précieuses ressources maritimes des Philippines”, Blinken a ajouté.

S’adressant à la presse, le secrétaire Manalo a également vanté les deux pays « des valeurs communes et un engagement partagé envers la démocratie », et a accueilli Washington “assurances” il était prêt à reconnaître Manille comme un « partenaire égal et souverain ».

“Nous avons cherché à renforcer notre coopération pour mieux faire face aux menaces de sécurité actuelles et émergentes et aux défis transversaux”, ajouta-t-il obscurément, mentionnant à peine la Chine dans le contexte des différends territoriaux et de pêche des Philippines avec Pékin.

La gestion des relations des Philippines avec Washington et Pékin est une question délicate pour Manille. Situées au bord de la mer de Chine méridionale contestée, les Philippines se trouvent sur une ligne de faille géopolitique majeure et sont engagées dans un différend territorial en cours avec la Chine sur de nombreuses îles de la mer. Alors qu’un tribunal international s’est prononcé en 2016 en faveur de la demande des Philippines, Marcos a déclaré au cours de sa campagne qu’il chercherait un nouveau “accord” avec son “copains” dans le gouvernement chinois.

Blinken est actuellement en voyage de dix jours au Cambodge, aux Philippines, en Afrique du Sud, au Congo et au Rwanda. Cela fait suite à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan mardi, malgré les avertissements répétés de Pékin selon lesquels cela aurait des conséquences diplomatiques et militaires.

Bien que Taïwan se gouverne depuis 1949, la Chine revendique toujours la souveraineté sur l’île et considère les visites de haut niveau comme celle de Pelosi comme des approbations tacites de l’indépendance taïwanaise. Les États-Unis ont officiellement reconnu la revendication de Pékin sur Taiwan depuis les années 1970 dans le cadre de la politique d’une seule Chine.

En réponse à la visite de Pelosi, la Chine a lancé des exercices militaires à grande échelle, imposé des restrictions commerciales à Taïwan, sanctionné Pelosi et sa famille et coupé les communications avec Washington sur des questions clés telles que la sécurité maritime, l’application de la loi transnationale et le changement climatique. Alors que les exercices militaires chinois se sont poursuivis ce week-end, les responsables militaires chinois auraient refusé de répondre aux appels de leurs homologues américains.