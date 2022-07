Les États-Unis promettent de défendre l’allié du Pacifique de la Chine

Le plus haut diplomate américain a averti que toute attaque chinoise contre les Philippines serait accueillie avec force

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a exhorté Pékin à annuler ses revendications sur la mer de Chine méridionale et à accepter une décision territoriale de 2016 en faveur des Philippines, promettant également une réponse militaire américaine si la Chine procédait à une “attaque armée” sur la nation insulaire.

Dans un communiqué publié mardi par l’ambassade des États-Unis à Manille, Blinken a déclaré que la Chine devait “se conformer à ses obligations en vertu du droit international et cesser son comportement provocateur” dans la mer de Chine méridionale, citant une décision antérieure d’un tribunal de La Haye qui a rejeté les revendications générales de Pékin sur la région.

Il a poursuivi en disant que tout “Une attaque armée contre les forces armées philippines, des navires publics ou des avions dans la mer de Chine méridionale invoquerait les engagements de défense mutuelle des États-Unis” en vertu d’un traité de 1951, insistant sur le fait que la mer reste « libre et ouvert ».

Interrogé sur les commentaires lors d’un point de presse mercredi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin a appelé la décision du tribunal “illégal, nul et non avenu” tout en affirmant que Washington a utilisé la décision pour «Créer un fossé entre les pays de la région et saper la paix et la stabilité.»

“La Chine ne l’accepte ni ne la reconnaît et n’acceptera jamais aucune réclamation ou action basée sur la sentence. Ce faisant, nous respectons l’état de droit international », a-t-il déclaré, appelant les États-Unis à “Respecter la souveraineté, les droits et les intérêts de la Chine en mer de Chine méridionale, cesser de semer le trouble et cesser d’utiliser la question de la mer de Chine méridionale pour semer la discorde.”

Pékin n’a pas participé au tribunal de 2016, qui a fini par se ranger du côté de Manille après avoir contesté les revendications chinoises sur la mer. Plusieurs autres nations maintiennent également des revendications conflictuelles dans la région, notamment Taïwan, le Vietnam, Brunei et la Malaisie.

Le ministre philippin des Affaires étrangères, Enrique Manalo, a pesé sur la question mardi, estimant que la décision “incontestable” et déclarant que le gouvernement national nouvellement élu insisterait sur son application.

“Nous rejetons fermement les tentatives de le saper… voire de l’effacer de la loi, de l’histoire et de nos mémoires collectives”, a-t-il dit, sans toutefois citer la Chine par son nom.

Depuis que le président américain Joe Biden a pris ses fonctions l’année dernière, le Pentagone a effectué des transits quasi mensuels de la mer de Chine méridionale, y compris le détroit contesté de Taiwan, déployant une variété de navires de guerre dans la région malgré les avertissements répétés de Pékin. La traversée la plus récente a eu lieu mercredi, la Chine l’affirmant “chassa” un destroyer lance-missiles américain après lui « pénétré illégalement dans les eaux territoriales chinoises ».