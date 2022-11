Les États-Unis promettent 53 millions de dollars pour aider à réparer le réseau électrique ukrainien

BUCAREST, Roumanie – Les responsables de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ont souligné mardi leur engagement à permettre à terme à l’Ukraine de devenir membre de l’alliance militaire. Mais ils ont passé la première journée d’un sommet de deux jours concentré sur une préoccupation plus immédiate : aider la nation à reconstruire un réseau électrique paralysé par les frappes aériennes russes incessantes.

Au cours des huit derniers mois, les États-Unis et leurs alliés ont versé des milliards d’aide pour aider l’Ukraine à repousser l’invasion russe, principalement sous la forme d’armes. Aujourd’hui, alors que des millions d’Ukrainiens sont confrontés à la perspective d’un hiver sans chaleur, les discussions portent autant sur les transformateurs, les disjoncteurs et les parafoudres que sur les chars, l’artillerie et les systèmes de défense aérienne.

Mardi, les responsables américains se sont engagés à donner à l’Ukraine 53 millions de dollars pour réparer le réseau électrique et ont cherché à rallier d’autres alliés pour faire des offres similaires.

L’engagement d’aide est venu alors que des diplomates de plus de 30 pays se sont réunis à Bucarest, en Roumanie, où le secrétaire général de l’OTAN a clairement indiqué que l’alliance pourrait un jour s’étendre pour inclure l’Ukraine – une position à laquelle s’oppose le président russe Vladimir V. Poutine.