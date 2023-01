Les États-Unis promettent 3 milliards de dollars d’armes pour aider l’Ukraine à “reprendre du territoire”

Commentez cette histoire Commenter

Les États-Unis sont passés à un nouveau niveau d’assistance militaire à l’Ukraine, ajoutant des véhicules de combat blindés et de l’artillerie mobile dans le plus grand paquet d’aide militaire depuis l’invasion russe en février dernier. Le ministère de la Défense a déclaré que l’équipement permettrait aux forces de Kyiv de lancer des offensives terrestres agressives contre les lignes russes retranchées dans l’est et le sud du pays.

“Nous positionnons l’Ukraine pour qu’elle puisse avancer et reprendre du territoire”, a déclaré vendredi aux journalistes Laura Cooper, sous-secrétaire adjointe à la Défense, en décrivant une nouvelle aide à la sécurité de 3 milliards de dollars pour l’Ukraine.

Couplé à l’entraînement américain et européen récemment annoncé pour des milliers de soldats ukrainiens dans des manœuvres interarmes de style occidental, le nouvel armement marque un point d’inflexion pour les États-Unis et ses alliés, qui jusqu’à présent ont qualifié leur aide de largement défensive.

Tout en continuant à fournir des équipements défensifs, y compris le système sophistiqué de missiles sol-air Patriot, les bailleurs de fonds de l’Ukraine indiquent maintenant clairement qu’ils ont l’intention d’aider à “changer la dynamique” sur le champ de bataille de ce que Cooper a appelé des “pouces en avant” durement gagnés. lignes de front en grande partie statiques, à de plus grands progrès dans la reconquête du territoire perdu par les Russes.

“C’est ce que nous attendons avec impatience dans les mois à venir”, a-t-elle déclaré.

Les gains territoriaux importants de l’Ukraine, tels que la reprise de la région de Kharkiv dans le nord en septembre, ont souvent dépendu de manœuvres surprises contre un ennemi mal approvisionné, entraîné et positionné. Les troupes russes se sont retirées en novembre de la ville méridionale de Kherson vers des positions plus défendables de l’autre côté du Dniepr que l’Ukraine a eu du mal à pénétrer.

À l’intérieur de la contre-offensive ukrainienne qui a choqué Poutine et remodelé la guerre

En haut de la liste des nouveaux articles figurent 50 véhicules de combat d’infanterie Bradley – armés de missiles TOW antichars et de centaines de milliers de cartouches de 25 mm – et 18 obusiers automoteurs.

Bien qu’ils ne soient pas les chars de combat lourds que l’Ukraine recherchait, les Bradley sont agiles et rapides, avec une “puissance de feu montée”, une “capacité de blindage importante” et la capacité de transporter des troupes, a déclaré Cooper. Ils complètent les chars légers français AMX-10 RC et les véhicules de combat d’infanterie allemands Marder également annoncés cette semaine, a-t-elle déclaré, ainsi que les accords des États-Unis et des Pays-Bas pour remettre à neuf les chars de combat T-72 de fabrication russe obtenus des anciens pays du bloc soviétique. pour compléter les stocks existants de l’Ukraine.

Tous, à l’exception des T-72, figuraient depuis longtemps sur la liste de souhaits de l’Ukraine, mais ont été rejetés par l’Occident au motif qu’ils étaient logistiquement compliqués et enverraient un signal d’escalade au Kremlin. Mais le bombardement incessant par Moscou des zones civiles et des infrastructures énergétiques ces derniers mois, l’impasse le long des fronts est et sud et la capacité démontrée des forces ukrainiennes à adapter leur armement existant et à utiliser de nouveaux équipements semblent avoir changé le calcul occidental.

Les missiles RIM-7 Sea Sparrow – des armes de défense aérienne conçues pour tirer depuis la mer ou la terre – font également partie du package et seront associés aux lanceurs Buk de l’ère soviétique, a déclaré Cooper, “une solution créative qui nécessitait une certaine finesse d’ingénierie.”

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré vendredi que la nouvelle aide faisait partie des “résultats concrets” de sa visite à Washington à la fin du mois dernier et des discussions avec d’autres partenaires.

“Enfin, nous pouvons dire que nous avons réussi à porter la force et la coopération de l’Ukraine avec ses partenaires à un nouveau niveau. Celui dont nous avons vraiment besoin en ce moment », a déclaré Zelensky dans son discours du soir à Kyiv. “Pour la première fois, nous aurons des véhicules de combat Bradley – c’est exactement ce dont nous avons besoin. Nouveaux fusils et projectiles, y compris ceux de haute précision. Nouveaux missiles. De nouveaux drones.

Washington a vanté la nécessité des “armes combinées” — un concept de combat qui unit l’armure, l’infanterie, l’aviation et d’autres armes et tactiques pour se compléter et se soutenir mutuellement. C’est un élément clé privilégié par les commandants pour submerger les ennemis et exploiter les faiblesses.

Les experts ont souligné l’incapacité de la Russie à protéger ses unités blindées avec l’infanterie comme l’une des principales raisons pour lesquelles elles ont été séparées dans leurs efforts pour conquérir Kyiv au début de l’invasion.

Une grande partie des nouvelles armes, ainsi que la formation pour les faire fonctionner, mettront des mois à arriver sur le champ de bataille, et semblent programmées pour anticiper une offensive ukrainienne printanière sur le vaste territoire plat de la partie orientale du pays. Une offensive contre des positions russes enfouies nécessiterait que les soldats se déplacent rapidement dans des véhicules bien protégés, a déclaré Bradley Bowman, analyste militaire et politique étrangère à la Fondation pour la défense des démocraties à Washington.

Les Bradley renforceront la puissance de feu et permettront à l’infanterie ukrainienne de suivre les unités blindées. “Leur objectif principal est la guerre mécanisée”, a-t-il déclaré. “Et la guerre mécanisée est une guerre mobile.”

Les États-Unis et l’Allemagne enverront des véhicules de combat blindés en Ukraine

D’autres armes sur la liste, y compris des Humvees supplémentaires, des véhicules blindés de transport de troupes M113 et des véhicules résistants aux mines, suggèrent également un besoin de mobilité et de protection.

Les obusiers automoteurs M109 sont une première, complétant ce que d’autres alliés occidentaux ont fourni. Les obusiers précédemment envoyés par les États-Unis ont besoin d’un camion séparé pour les remorquer sur le champ de bataille, mais les M109 sont construits sur des chenilles semblables à des chars, ce qui leur permet de tirer et de se déplacer rapidement vers la sécurité, une technique connue sous le nom de “tirer et filer”.