Les États-Unis promettent 100 millions de dollars pour soutenir la force multinationale dirigée par le Kenya en Haïti

L’administration Biden a promis vendredi 100 millions de dollars pour soutenir une force multinationale dirigée par le Kenya visant à rétablir la sécurité en Haïti ravagé par le conflit et a exhorté les autres pays à apporter des contributions similaires.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a annoncé que les États-Unis fourniraient la logistique, notamment le renseignement, le transport aérien, les communications et le soutien médical à la mission, qui doit encore être approuvée par le Conseil de sécurité de l’ONU. Outre le Kenya, qui dirigerait l’opération, la Jamaïque, les Bahamas et Antigua-et-Barbuda se sont engagés à déployer du personnel.

Blinken a exhorté la communauté internationale à promettre du personnel supplémentaire ainsi que du matériel, de la logistique, de la formation et du financement pour que cet effort réussisse.

« Le peuple haïtien ne peut pas attendre plus longtemps », a-t-il déclaré à ses collègues ministres des Affaires étrangères de plus de 20 pays qui ont exprimé leur soutien à la mission.

Le Premier ministre haïtien Ariel Henry a fait écho à l’urgence de Blinken, déclarant vendredi à l’Assemblée générale des Nations Unies que la police et le personnel militaire sont nécessaires et que le recours à la force « reste essentiel pour créer un environnement dans lequel l’État peut à nouveau fonctionner ».

Il a noté que les crimes commis par les gangs comprennent « les enlèvements, les pillages, les incendies, les massacres récents, les violences sexuelles et sexistes, le trafic d’organes, le trafic d’êtres humains, les homicides, les exécutions extrajudiciaires, le recrutement d’enfants soldats (et) le blocage des routes principales ».

« La démocratie est en péril. Notre pays a besoin d’un retour à la normale », a déclaré Henry.

Blinken a déclaré qu’il était impératif que le Conseil de sécurité autorise la mission en Haïti le plus rapidement possible afin que la force puisse être opérationnelle dans les prochains mois. Il a toutefois souligné que l’aide internationale ne pouvait être qu’une partie du redressement d’Haïti après des années de corruption, d’anarchie, de violence des gangs et de chaos politique.

« L’amélioration de la sécurité doit s’accompagner de progrès réels pour résoudre la crise politique », a-t-il déclaré. « La mission de soutien ne remplacera pas le progrès politique. »

Dans son discours, le Premier ministre haïtien s’est engagé à organiser des élections « dès que possible ». Il a déclaré que dans les prochains jours, il prendrait les mesures nécessaires pour parvenir à un consensus électoral avec le soutien de la communauté internationale et continuerait à dialoguer avec tous les acteurs politiques et les dirigeants de la société civile.

Blinken a également organisé une réunion à huis clos vendredi pour parler d’Haïti, des besoins de la mission kenyane proposée et des résultats d’un voyage en Haïti effectué par de hauts responsables kenyans en août. Plus de 30 pays ont assisté à la réunion, et au moins 11 d’entre eux ont pris des engagements concrets de soutien, selon un haut responsable américain qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter des délibérations.

Le type de soutien promis n’était pas clair, et le responsable n’a pas commenté la position de la Chine et de la Russie concernant une éventuelle résolution du Conseil de sécurité de l’ONU qui autoriserait la mission kenyane.

Mercredi, le président kenyan William Ruto a déclaré que son pays était déterminé à diriger une force multinationale en Haïti pour réprimer la violence des gangs, alors qu’il établissait des relations diplomatiques avec ce pays des Caraïbes. Les États-Unis ont déclaré qu’ils soumettraient une résolution à l’ONU autorisant une telle mission, mais aucun calendrier n’a été fixé car les dirigeants internationaux et les responsables de l’ONU appellent à une action immédiate, notant que le Premier ministre haïtien Ariel Henry a demandé le déploiement immédiat d’une force armée étrangère. en octobre.

« La sûreté, la sécurité et l’avenir du peuple haïtien et des habitants de la région dépendent de l’urgence de notre action », a déclaré Blinken.

L’offre du Kenya de diriger une force multinationale a suscité un certain scepticisme de la part des Haïtiens et des Kenyans.

La violence des gangs a augmenté dans la capitale haïtienne de Port-au-Prince et ses environs ces derniers mois, avec 1 860 personnes tuées, blessées ou kidnappées entre avril et juin, soit une augmentation de 14 % par rapport aux trois premiers mois de l’année, selon aux dernières statistiques de l’ONU.

« Les criminels se sentent tous puissants, et c’est inacceptable », a déclaré Henry.

Les gangs ont submergé la police nationale d’Haïti, qui manque de ressources et de personnel, avec environ 10 000 agents actifs pour un pays de plus de 11 millions d’habitants.

On estime désormais que les gangs contrôlent jusqu’à 80 % de Port-au-Prince et sont devenus plus puissants depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021. Près de 200 000 Haïtiens ont été contraints de fuir leurs foyers alors que des gangs pillent les communautés et violent et tuent les personnes vivant dans les zones contrôlées par des gangs rivaux, soit une multiplication par dix au cours des deux dernières années, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires.

Plus de 20 000 Haïtiens déplacés vivent dans des abris délabrés et insalubres où des gangs s’attaquent aux jeunes enfants et tentent de les recruter. Henry a noté que l’extrême pauvreté du pays, avec environ 60 % de la population gagnant moins de 2 dollars par jour, incite les gens à rejoindre des gangs.

« C’est un terrain fertile pour le recrutement », a-t-il déclaré.

Des gangs ont également pris le contrôle des routes principales menant aux régions du nord et du sud d’Haïti, perturbant la distribution de nourriture alors qu’Haïti a rejoint cette année la Somalie et d’autres pays déjà confrontés ou susceptibles d’être confrontés à la famine. Plus de 4 millions de personnes en Haïti connaissent des niveaux élevés de faim aiguë et 1,4 million se trouvent en situation d’urgence, selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies.

« J’appelle au soutien », a déclaré Henry, « afin que nous puissions tourner la page de cette période sombre de notre histoire ».

(PA)