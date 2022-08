Les États-Unis promettent 1 milliard de dollars de roquettes supplémentaires et d’autres armes pour l’Ukraine

WASHINGTON (AP) – L’administration Biden a annoncé lundi une nouvelle aide militaire d’un milliard de dollars à l’Ukraine, promettant ce qui sera la plus grande livraison à ce jour de roquettes, de munitions et d’autres armes directement à partir des stocks du ministère de la Défense pour les forces ukrainiennes.

La promesse américaine d’une nouvelle cargaison massive d’armes intervient alors que les analystes ont averti que la Russie déplaçait des troupes et du matériel en direction des villes portuaires du sud pour éviter une contre-offensive ukrainienne.

L’aide comprend des roquettes supplémentaires pour les systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité, ou HIMARS, ainsi que des milliers d’obus d’artillerie, de systèmes de mortier, de javelots et d’autres munitions et équipements. Les commandants militaires et d’autres responsables américains affirment que les HIMARS et les systèmes d’artillerie ont joué un rôle crucial dans la lutte en cours de l’Ukraine pour tenter d’empêcher la Russie de prendre plus de terrain.

La dernière annonce porte le total de l’aide américaine à la sécurité engagée par l’administration Biden à environ 9 milliards de dollars depuis l’invasion des troupes russes fin février.

Jusqu’à présent, la plus grande annonce de programme d’assistance à la sécurité était de 1 milliard de dollars le 15 juin. Mais cette aide comprenait 350 millions de dollars en autorisation présidentielle de retrait et 650 millions de dollars supplémentaires dans le cadre de l’Initiative d’assistance à la sécurité de l’Ukraine.

Le paquet de lundi permet aux États-Unis de livrer des systèmes d’armes et d’autres équipements plus rapidement puisqu’il les retire des étagères du ministère de la Défense.

Au cours des quatre derniers mois de la guerre, la Russie s’est concentrée sur la capture de la région du Donbass dans l’est de l’Ukraine, où les séparatistes pro-Moscou contrôlent certains territoires en tant que républiques autoproclamées depuis huit ans. Les forces russes ont progressé progressivement dans la région tout en lançant des attaques de missiles et de roquettes pour limiter les mouvements des combattants ukrainiens ailleurs.

Lolita C. Baldor et Ellen Knickmeyer, Associated Press