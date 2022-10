Les États-Unis prolongent l’urgence de santé publique de Covid

Les États-Unis ont prolongé l’urgence de santé publique Covidune démonstration claire que l’administration Biden considère toujours Covid comme une crise malgré la récente affirmation du président Joe Biden selon laquelle la pandémie est terminée.

L’urgence de santé publique, déclarée pour la première fois en janvier 2020 par l’administration Trump, a été renouvelée tous les 90 jours depuis le début de la pandémie. Les pouvoirs activés par la déclaration d’urgence ont eu un impact considérable sur le système de santé et le filet de sécurité sociale des États-Unis, permettant aux hôpitaux d’agir plus rapidement lorsque les infections augmentent et de maintenir des millions de personnes inscrites à l’assurance maladie publique.

Biden, dans une interview télévisée en septembre, a affirmé que la “pandémie est terminée” bien qu’il ait déclaré que Covid continuerait de présenter un défi pour la santé. Les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré en août que des niveaux élevés d’immunité aux États-Unis, combinés à la large disponibilité de vaccins et de traitements, avaient considérablement réduit la menace que Covid représente pour la santé du pays.

Mais les hôpitaux et les pharmacies ont appelé le Département de la santé et des services sociaux à maintenir l’urgence de santé publique en place jusqu’à ce que les États-Unis connaissent une période prolongée de faible transmission de Covid. Les hôpitaux en particulier ont été assaillis de patients chaque automne et chaque hiver depuis le début de la pandémie, les poussant parfois au point de rupture.

Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, dans une interview plus tôt ce mois-cia déclaré que les commentaires du président étaient “problématiques” car certaines personnes pourraient baisser leur garde et ne pas rester à jour sur leurs vaccins.

“Il est évident que cela pourrait être problématique car les gens l’interpréteraient comme si c’était complètement fini et que nous sommes finis pour de bon, ce qui n’est pas le cas – cela ne fait aucun doute”, a déclaré Fauci, qui démissionne en décembre.

La déclaration d’urgence donne aux agences fédérales une large autorité pour étendre certains programmes sans l’approbation du Congrès. Les Centers for Medicare et Medicaid, sous HHS, l’augmentation spectaculaire des inscriptions à Medicaid, l’assurance maladie publique pour les personnes à faible revenu, à un record historique de plus de 89 millions de personnes. Le HHS a également élargi les services de télésanté et donné aux hôpitaux une certaine flexibilité dans la manière dont ils peuvent déployer du personnel et des lits lorsqu’un afflux de patients met la capacité à rude épreuve.