Les États-Unis prolongent l’urgence de santé publique de Covid jusqu’au printemps, selon un responsable de l’administration

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Xavier Becerra répond aux questions lors d’une audience du Comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des pensions pour discuter de la réouverture des écoles pendant la maladie à coronavirus (COVID-19) à Capitol Hill à Washington, DC, le 30 septembre 2021.

Les États-Unis prolongent l’urgence de santé publique de Covid jusqu’au printemps 2023, a déclaré vendredi un responsable de l’administration Biden.

La décision de prolonger l’urgence intervient alors que les responsables de la santé publique s’attendent à une autre poussée de Covid cet hiver alors que les gens se rassemblent davantage à l’intérieur où le virus se propage plus facilement. L’avenir reste également incertain, car des sous-variantes d’omicron plus évasives immunitaires deviennent dominantes aux États-Unis.

Le Département de la santé et des services sociaux avait précédemment prolongé l’urgence de santé publique jusqu’en janvier. Le secrétaire du HHS, Xavier Becerra, a promis de donner aux prestataires de soins de santé un préavis de 60 jours avant de lever la déclaration d’urgence afin qu’ils puissent se préparer à un retour aux opérations normales.

Le HHS n’a pas envoyé cet avis vendredi, la date limite, ce qui signifie que l’urgence a été prolongée jusqu’au printemps, a déclaré le responsable de l’administration. La façon dont les États-Unis se comporteront contre Covid cet automne et cet hiver aidera à déterminer si l’urgence doit être renouvelée à l’avenir, a déclaré Becerra aux journalistes en octobre.

L’urgence de santé publique, déclarée pour la première fois en janvier 2020 et renouvelée tous les 90 jours depuis, a eu un impact considérable sur le système de santé américain. La déclaration a considérablement élargi l’assurance maladie publique par le biais de Medicaid et du programme d’assurance maladie pour enfants. Les inscriptions à ces programmes ont augmenté de 26 % pendant la pandémie pour atteindre un record de plus de 89 millions de personnes en juin.

Le HHS a estimé que jusqu’à 15 millions de personnes pourraient perdre Medicaid ou CHIP une fois que les programmes reprendraient leurs activités normales.

La déclaration d’urgence a également donné aux hôpitaux et aux autres prestataires de soins de santé plus de flexibilité dans leur fonctionnement.