Washington continue de faire pression sur Pyongyang pour qu’il abandonne son arsenal nucléaire

Le président américain Joe Biden a renouvelé une série de sanctions économiques visant la Corée du Nord, ainsi qu’une déclaration d’urgence nationale sur les menaces présumées posées par les armes atomiques de la RPDC.

La Maison Blanche a informé les législateurs de la décision mardi, déclarant que Biden prolongerait les sanctions et l’état d’urgence, qui ont d’abord été établis par un décret signé par le président George W. Bush en 2008.

« L’existence et le risque de prolifération de matières fissiles utilisables à des fins militaires dans la péninsule coréenne… [continues] constituer une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale, la politique étrangère et l’économie des États-Unis », a déclaré le président, citant Pyongyang « actions provocatrices, déstabilisatrices et répressives ».

Le décret exécutif contient une série de restrictions sur la Corée du Nord, y compris le gel des avoirs, un embargo commercial, une interdiction de voyager et des interdictions pour les entreprises américaines cherchant à faire des affaires en RPDC. Alors que la plupart de ces politiques étaient déjà en place avant l’ordonnance de 2008, la mesure a également déclaré une urgence nationale, qui accorde au président des pouvoirs étendus dans certaines circonstances.

Biden a exhorté à plusieurs reprises la Corée du Nord à renoncer à ses armes nucléaires, faisant écho à la position de plusieurs administrations précédentes. Alors que le président Donald Trump a supervisé un bref dégel des relations avec Pyongyang, allant même jusqu’à rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un dans la zone démilitarisée, la diplomatie s’est éteinte sous Biden.

Depuis son entrée en fonction en 2021, le président a autorisé une série d’exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud, que le Nord a condamnés comme pratique pour une future invasion. En réponse, la RPDC a effectué des dizaines d’essais d’armes au cours de l’année dernière, dont plusieurs missiles balistiques intercontinentaux (ICBM).

Lors d’une visite à Pékin en début de semaine, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a appelé la République populaire à freiner la Corée du Nord. « des actions et une rhétorique de plus en plus imprudentes », affirmant que la Chine est dans « une position unique pour pousser Pyongyang à engager le dialogue. » Un analyste de la politique étrangère affilié à l’Agence centrale de presse coréenne de la RPDC a ensuite répondu aux commentaires, appelant la visite de Blinken « un voyage de mendicité honteux. »

Le ministère chinois des Affaires étrangères a également offert une réponse mardi, affirmant que les tensions sur la Corée du Nord ne pourraient être résolues que lorsque Washington s’adresserait « les préoccupations légitimes de toutes les parties. » Pékin a déjà critiqué les jeux de guerre américains sur la péninsule coréenne pour avoir attisé les hostilités, affirmant qu’ils ne servent qu’à provoquer Pyongyang.