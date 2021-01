Le télégraphe

Les psychiatres craignent que les enfants soient « entraînés » à accéder aux bloqueurs de la puberté, selon la Cour d’appel

Les psychiatres craignent que les enfants transgenres soient «entraînés» à donner des réponses répétées lorsqu’ils tentent d’accéder aux bloqueurs de la puberté, a appris la Cour d’appel. Le Dr David Bell, ancien gouverneur d’une fiducie pour l’identité de genre du NHS, a exprimé sa crainte que les enfants ne subissent des pressions de la part de parents, d’amis ou de sites Web lorsqu’ils tentent de faire face aux sentiments de dysphorie de genre. Le Dr Bell, qui était psychiatre au Tavistock and Portman NHS Foundation Trust de 1996 au début du mois, a été autorisé vendredi par deux juges chevronnés à intervenir dans une affaire historique examinant si les enfants transgenres peuvent légalement prendre des bloqueurs de puberté. En novembre, la Haute Cour a décidé que les enfants ne devraient pas recevoir les médicaments controversés à moins qu’ils n’en comprennent «les risques et les conséquences à long terme». Le NHS a été contraint de modifier ses directives du jour au lendemain, empêchant les enfants d’accéder au traitement hormonal sans ordonnance du tribunal. Le Tavistock and Portman NHS Foundation Trust a depuis lancé un appel contre la décision. Lors d’une audience préliminaire vendredi, des avocats au nom du Dr Bell ont déclaré au tribunal qu’il souhaitait intervenir dans l’appel car il avait depuis pris sa retraite du NHS Trust et estimait qu’il pouvait parler plus librement. Dans des documents juridiques déposés devant la Cour, le Dr Bell est décrit comme un «lanceur d’alerte de haut niveau» après avoir publié un rapport en août 2018 qui «enquêtait sur de graves préoccupations» soulevées par dix cliniciens travaillant au Tavistock. Le rapport a révélé que la clinique d’identité de genre de Tavistock, GIDS, «n’est pas adaptée à son objectif» et que certains jeunes patients «continueront à vivre avec les conséquences néfastes». Le Dr Bell a déclaré qu’il se sentait «victime d’alerte» par le Trust à la suite du rapport et que, par conséquent, «ne se sentait pas en mesure de participer» au différend initial devant la Haute Cour. Cependant, le Dr Bell a pris sa retraite du Trust plus tôt ce mois-ci le 15 janvier et «n’est plus soumis aux mêmes contraintes», selon les documents juridiques. « Il est prouvé que les membres du personnel peuvent avoir peur d’aller de l’avant », ont poursuivi les documents. «Le Dr Bell, un psychiatre très éminent qui occupait jusqu’à récemment un poste de cadre chez l’appelant, est maintenant libre de son emploi et en mesure de décrire les préoccupations sur lesquelles il a enquêté en détail. Lady Justice King et Lord Justice Dingemans ont accueilli sa demande d’intervention dans l’appel, qui sera entendu pendant deux jours en avril, tandis que d’autres groupes, y compris l’association caritative LGBT Stonewall, ont vu leur demande rejetée. Les avocats du Dr Bell ont déclaré qu’il souhaitait informer le tribunal des préoccupations qui lui avaient été soulevées par les praticiens de l’identité de genre, notamment que «les enfants peuvent être` `entraînés », que ce soit par des parents, des pairs ou des ressources en ligne, pour fournir des réponses répétées en réponse à questions particulières. » Les praticiens étaient également préoccupés par le fait que des «facteurs extrêmement complexes» – y compris la maltraitance des enfants et le deuil familial – peuvent influencer les attitudes des enfants à l’égard du sexe, ce qui signifie que les bloqueurs de la puberté ne sont pas toujours le meilleur traitement. L’affaire historique sur les bloqueurs de puberté a été lancée pour la première fois contre le Trust par Keira Bell, une femme de 23 ans qui a commencé à prendre des bloqueurs de puberté avant de décider d’inverser le processus de changement de sexe. Mme Bell a déclaré que la clinique aurait dû la contester davantage sur sa décision de passer à un homme quand elle avait 16 ans. Elle a également été apportée par une femme qui ne peut être légalement identifiée que comme « Mme A », la mère d’un enfant de 15 ans. vieille fille autiste qui est actuellement sur la liste d’attente pour un traitement. Lors de la première audience de la Haute Cour en octobre, leurs avocats ont déclaré que les enfants qui traversent la puberté « ne sont pas capables de bien comprendre la nature et les effets des inhibiteurs hormonaux ». Ils ont fait valoir qu’il y a « une très forte probabilité » que les enfants qui commencent à prendre des inhibiteurs d’hormones commencent plus tard à prendre des hormones sexuelles croisées, qui, selon eux, provoquent des « changements irréversibles », et que le NHS Trust offre des promesses de « conte de fées » aux enfants parce qu’ils sont incapables de donner leur consentement au processus de changement de sexe.