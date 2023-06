Les États-Unis se disent « profondément troublés » par le dépôt par le gouvernement israélien de plans visant à approuver des milliers de permis de construire en Cisjordanie occupée et ont appelé Israël à reprendre le dialogue visant à la désescalade.

Les plans d’approbation de 4 560 logements dans diverses zones de Cisjordanie ont été inscrits à l’ordre du jour du Conseil suprême de la planification d’Israël qui se réunira la semaine prochaine, bien que seulement 1 332 soient en attente d’approbation finale, les autres étant toujours en cours de validation préliminaire.

« Nous continuerons à développer la colonisation et à renforcer l’emprise israélienne sur le territoire », a déclaré le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, qui détient également un portefeuille de la défense qui lui confère un rôle de premier plan dans l’administration de la Cisjordanie.

La plupart des pays considèrent que les colonies, construites sur des terres capturées par Israël en 1967, sont illégales. Leur présence est l’un des enjeux fondamentaux du conflit israélo-palestinien.

Les Palestiniens cherchent à établir un État indépendant en Cisjordanie et dans la bande de Gaza avec Jérusalem-Est comme capitale. Les pourparlers de paix négociés par les États-Unis sont gelés depuis 2014.

Le département d’État américain a déclaré qu’il était « profondément troublé » par la dernière décision, qui intervient malgré la pression américaine pour arrêter l’expansion des colonies que Washington considère comme un obstacle à la paix. Il a appelé Israël à reprendre le dialogue visant à la désescalade.

« Comme c’est une politique de longue date, les États-Unis s’opposent à de telles actions unilatérales qui rendent plus difficile la réalisation d’une solution à deux États et constituent un obstacle à la paix », a déclaré un porte-parole du département, Matthew Miller, dans un communiqué.

Depuis son entrée en fonction en janvier, le gouvernement de coalition nationaliste-religieux de Benjamin Netanyahu, le Premier ministre, a approuvé la promotion de plus de 7 000 nouveaux logements, la plupart en Cisjordanie.

Il a également amendé une loi pour permettre aux colons de retourner dans quatre colonies qui avaient été précédemment évacuées.

En réponse à la décision israélienne dimanche, l’Autorité palestinienne – qui exerce une autonomie limitée dans certaines parties de la Cisjordanie – a déclaré qu’elle boycotterait une réunion du comité économique conjoint avec Israël prévue lundi.

Le groupe islamiste palestinien Hamas, qui dirige Gaza depuis 2007, après le retrait des soldats et des colons par Israël, a condamné cette décision, affirmant qu’elle « ne donnera pas [Israel] légitimité sur notre territoire. Notre peuple y résistera par tous les moyens.

Les groupes de colons juifs ont salué l’annonce.

« Le peuple a choisi de continuer à construire en Judée-Samarie et dans la vallée du Jourdain, et c’est ainsi que cela devrait être », a déclaré Shlomo Ne’eman, maire du conseil régional de Gush Etzion et président du Conseil de Yesha, en utilisant le texte biblique d’Israël. noms pour la Cisjordanie.