Les États-Unis profitent des prêts accordés aux pays pauvres pour lutter contre le changement climatique – médias — RT World News

Un programme présenté comme luttant contre le réchauffement climatique aurait reversé des milliards de dollars aux pays riches.

Un programme censé aider les pays en développement à faire face aux effets du changement climatique aurait généré des bénéfices exceptionnels pour le Japon, les États-Unis et d’autres pays riches.

Les gains proviennent de l’engagement de fournir 100 milliards de dollars par an pour aider les pays pauvres à faire face au changement climatique et à entreprendre des projets visant à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Les pays bienfaiteurs ont réinvesti l’argent du programme dans leur propre économie, récoltant des milliards de dollars de bénéfices. Reuters a rapporté mercredi, citant une analyse des données de l’ONU et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Le Japon, les États-Unis, la France, l’Allemagne et d’autres pays riches ont fait de cette initiative une opportunité de gagner de l’argent en accordant des prêts aux taux du marché – plutôt qu’en accordant des subventions ou des financements à faible taux d’intérêt – ou en insistant pour que les bénéficiaires engagent leurs entreprises pour réaliser les opérations. les projets. Reuters a déclaré avoir identifié près de 22 milliards de dollars de prêts et de subventions assortis de telles conditions.















« Proposer des prêts climatiques aux taux du marché ou conditionner le financement à l’embauche de certaines entreprises signifie que l’argent destiné aux pays en développement est renvoyé vers les pays riches. » » a déclaré Reuters. Liane Schalatek, directrice associée du groupe de réflexion politique allemand de la Fondation Heinrich-Boll, a qualifié cette tactique « profondément répréhensible ». Elle a ajouté, « Le financement climatique ne devrait pas être une opportunité commerciale. »

Les promesses de financement ont été faites pour la première fois en 2009, soi-disant pour aider les pays pauvres qui ont été touchés de manière disproportionnée par le changement climatique. Environ 353 milliards de dollars ont été versés entre 2015 et 2020. Reuters a déclaré que plus de la moitié de cet argent provenait de prêts, utilisés par les pays les plus pauvres et les plus endettés. « pour résoudre les problèmes largement causés par le monde développé. »

Andres Mogro, ancien directeur des initiatives climatiques de l’Équateur, a déclaré que le programme avait généré une nouvelle vague de dette dans les pays du Sud. « C’est comme mettre le feu à un bâtiment et ensuite vendre les extincteurs à l’extérieur. »

Ritu Bharadwaj, chercheur à l’Institut international pour l’environnement et le développement, basé au Royaume-Uni, a déclaré à Reuters que les bénéfices récoltés par les pays développés ont éclipsé l’objectif principal du programme, à savoir soutenir l’action climatique dans les pays les plus pauvres. « Il s’agit d’un exemple classique où un prêt douteux, accordé à un pays sous couvert de financement climatique, va créer des tensions financières supplémentaires. »

Les données de l’ONU ont montré que plus de la moitié des 54 pays en développement les plus endettés figuraient également parmi les pays les plus vulnérables au changement climatique. Reuters a montré que dix pays en difficulté – menés par l’Égypte, le Kenya, le Sri Lanka et la Tunisie – ont contracté au total 11,5 milliards de dollars de prêts climatiques.

« Les pays lourdement endettés sont confrontés à un cercle vicieux : le remboursement de la dette limite leur capacité à investir dans des solutions climatiques, tandis que les conditions météorologiques extrêmes entraînent de graves pertes économiques, les conduisant souvent à emprunter davantage. » » a déclaré Reuters.