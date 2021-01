Une femme du Kansas a été exécutée mercredi pour avoir étranglé une femme enceinte dans le Missouri et coupé le bébé de son ventre, la première fois en près de sept décennies que le gouvernement américain a mis à mort une détenue.

Lisa Montgomery, 52 ans, a été déclarée morte à 1h31 du matin après avoir reçu une injection létale au complexe pénitentiaire fédéral de Terre Haute, dans l’Indiana. Elle a été la 11e prisonnière à y recevoir une injection létale depuis juillet lorsque le président Donald Trump, ardent partisan de la peine capitale, a repris les exécutions fédérales après 17 ans sans une.

Alors qu’un rideau se levait dans la salle d’exécution, Montgomery eut l’air momentanément perplexe en regardant les journalistes qui la fixaient derrière une vitre épaisse. Alors que le processus d’exécution commençait, une femme debout sur l’épaule de Montgomery se pencha, enleva doucement le masque facial de Montgomery et lui demanda si elle avait des derniers mots. « Non, » répondit Montgomery d’une voix calme et étouffée. Elle n’a rien dit d’autre.

Elle tapota nerveusement ses doigts pendant plusieurs secondes, un tatouage en forme de cœur sur son pouce, mais elle ne montra aucun signe de détresse et ferma rapidement les yeux.

« La soif de sang lâche d’une administration défaillante était en plein écran ce soir », a déclaré l’avocat de Montgomery, Kelley Henry dans un communiqué. «Tous ceux qui ont participé à l’exécution de Lisa Montgomery devraient avoir honte.»

«Le gouvernement n’a reculé devant rien dans son zèle pour tuer cette femme endommagée et délirante», a déclaré Henry. «L’exécution de Lisa Montgomery était loin d’être juste.

Il est arrivé après des heures de querelles juridiques avant que la Cour suprême ouvre la voie à l’exécution pour avancer. Montgomery était le premier des trois derniers détenus fédéraux devant mourir avant l’investiture la semaine prochaine du président élu Joe Biden, qui devrait interrompre les exécutions fédérales.

Mais un juge fédéral du district de Columbia a suspendu les exécutions prévues plus tard cette semaine de Corey Johnson et Dustin Higgs dans une décision mardi. Johnson, reconnu coupable d’avoir tué sept personnes liées à son trafic de drogue en Virginie, et Higgs, reconnu coupable d’avoir ordonné le meurtre de trois femmes dans le Maryland, ont tous deux été testés positifs au COVID-19 le mois dernier.

Montgomery a tué Bobbie Jo Stinnett, 23 ans, dans la ville de Skidmore, au nord-ouest du Missouri en 2004. Elle a utilisé une corde pour étrangler Stinnett, qui était enceinte de huit mois, puis a coupé la petite fille de l’utérus avec un couteau de cuisine. Montgomery a emmené l’enfant avec elle et a tenté de faire passer la fille pour la sienne.

Une cour d’appel a accordé à Montgomery un sursis à l’exécution mardi, peu de temps après qu’une autre cour d’appel ait levé la décision d’un juge de l’Indiana selon laquelle elle était probablement atteinte de maladie mentale et ne pouvait pas comprendre qu’elle serait mise à mort. Mais les deux appels ont été levés, permettant l’exécution de la seule femme condamnée à mort au niveau fédéral.

En tant que seule femme condamnée à mort au niveau fédéral, Montgomery avait été détenue dans une prison fédérale du Texas et a été emmenée à Terre Haute lundi soir.

Montgomery a fait du pointage en prison, fabriquant des gants, des chapeaux et d’autres articles tricotés comme cadeaux pour ses avocats et autres, a déclaré Henry. Elle n’a pas été en mesure de continuer ce passe-temps ou de lire depuis que ses lunettes lui ont été enlevées par crainte de pouvoir se suicider.

«Tous ses mécanismes d’adaptation lui ont été enlevés lorsqu’ils l’ont enfermée» en octobre lorsqu’elle a été informée qu’elle avait une date d’exécution, a déclaré Henry.

L’équipe juridique de Montgomery dit qu’elle a subi des «tortures sexuelles», y compris des viols collectifs, lorsqu’elle était enfant, la cicatrisant de façon permanente sur le plan émotionnel et exacerbant les problèmes de santé mentale qui sévissaient dans sa famille.

Au procès, les procureurs ont accusé Montgomery d’avoir simulé une maladie mentale, notant que son meurtre de Stinnett était prémédité et comprenait une planification méticuleuse, y compris des recherches en ligne sur la façon d’effectuer une césarienne.

Henry a reculé à cette idée, citant des tests approfondis et des scintigraphies cérébrales qui ont soutenu le diagnostic de maladie mentale.

Henry a déclaré que la question au cœur des arguments juridiques n’est pas de savoir si elle savait que le meurtre était mal en 2004, mais si elle comprenait pleinement pourquoi elle devrait être exécutée maintenant.

Dans sa décision de suspension, le juge de district américain James Patrick Hanlon à Terre Haute a cité des experts de la défense qui ont allégué que Montgomery souffrait de dépression, de trouble de la personnalité limite et de trouble de stress post-traumatique.

Montgomery, a écrit le juge, a également souffert à l’époque du meurtre d’une maladie extrêmement rare appelée pseudocyèse dans laquelle la fausse croyance d’une femme qu’elle est enceinte déclenche des changements hormonaux et physiques comme si elle était réellement enceinte.

Montgomery éprouve également des illusions et des hallucinations, croyant que Dieu lui a parlé à travers des énigmes connectées, a déclaré le juge, citant des experts de la défense. Le gouvernement a reconnu les problèmes mentaux de Montgomery, mais conteste qu’elle ne peut pas comprendre qu’elle doit être exécutée pour avoir tué une autre personne à cause d’eux.

Les détails du crime ont parfois laissé les jurés en larmes pendant son procès.

Les procureurs ont déclaré au jury que Montgomery avait conduit à environ 274 kilomètres de sa ferme de Melvern, dans le Kansas, dans la ville de Skidmore, au nord-ouest du Missouri, sous prétexte d’adopter un chiot terrier de Stinnett. Elle a étranglé Stinnett en effectuant une césarienne grossière et en s’enfuyant avec le bébé.

Les procureurs ont déclaré que Stinnett avait repris conscience et avait tenté de se défendre alors que Montgomery avait coupé la petite fille de son ventre. Plus tard dans la journée, Montgomery a appelé son mari pour venir la chercher dans le parking d’un Long John Silver’s à Topeka, Kansas, lui disant qu’elle avait accouché plus tôt dans la journée dans un centre de naissance voisin.

Montgomery a été arrêté le lendemain après avoir montré le bébé prématuré, Victoria Jo, qui a maintenant 16 ans et n’a pas parlé publiquement de la tragédie.

Les procureurs ont déclaré que le motif était que l’ex-mari de Montgomery savait qu’elle avait subi une ligature des trompes qui la rendait stérile et prévoyait de révéler qu’elle mentait sur le fait d’être enceinte dans le but d’obtenir la garde de deux de leurs quatre enfants. Ayant besoin d’un bébé avant une date d’audience qui approche à grands pas, Montgomery se concentra sur Stinnett, qu’elle avait rencontré lors d’expositions canines.

Des groupes anti-peine de mort ont déclaré que Trump faisait pression pour des exécutions avant les élections de novembre dans une tentative cynique de se forger une réputation de leader de la loi et de l’ordre.

La dernière femme exécutée par le gouvernement fédéral était Bonnie Brown Heady le 18 décembre 1953 pour l’enlèvement et le meurtre d’un garçon de 6 ans dans le Missouri.

La dernière femme exécutée par un État était Kelly Gissendaner, 47 ans, le 30 septembre 2015, en Géorgie. Elle a été reconnue coupable de meurtre lors du meurtre de son mari en 1997 après avoir conspiré avec son amant, qui a poignardé Douglas Gissendaner à mort.