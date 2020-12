L’administration Trump a procédé jeudi à sa neuvième exécution fédérale de l’année au cours de ce qui a été une première série d’exécutions pendant une période présidentielle boiteuse en 130 ans, mettant à mort un membre d’un gang de rue du Texas dans le meurtre d’un couple religieux de Iowa il y a plus de deux décennies.

Quatre autres exécutions fédérales, dont une vendredi, sont prévues dans les semaines précédant l’investiture du président élu Joe Biden. L’une a été réalisée fin novembre.

Le cas de Brandon Bernard, qui a reçu une injection mortelle de phénobarbital dans une prison américaine de Terre Haute, dans l’Indiana, était une rare exécution d’une personne qui était adolescente lorsque son crime a été commis.

Plusieurs personnalités de premier plan, dont la star de la télé-réalité Kim Kardashian West, avaient appelé le président Donald Trump à commuer la peine de Bernard en prison à vie.

Avec des témoins regardant derrière une barrière de verre les séparant d’une chambre de la mort vert pâle, Bernard, 40 ans, a été déclaré mort à 21 h 27, heure de l’Est.

Il a adressé ses derniers mots à la famille du couple qu’il a joué un rôle dans le meurtre, parlant avec un calme saisissant pour quelqu’un qui savait qu’il était sur le point de mourir.

«Je suis désolé,» dit-il en levant la tête et en regardant les fenêtres de la salle des témoins. «Ce sont les seuls mots que je peux dire qui capturent complètement ce que je ressens maintenant et ce que je ressentais ce jour-là.»

Pendant qu’il parlait, il ne montrait aucun signe extérieur de peur ou de détresse, parlant lucidement et naturellement. Il a parlé pendant plus de trois minutes, disant qu’il avait attendu cette occasion pour dire qu’il était désolé – non seulement à la famille des victimes, mais aussi pour la douleur qu’il causait à sa propre famille.

Faisant référence à son rôle dans le meurtre, il a déclaré: «J’aimerais pouvoir tout reprendre, mais je ne peux pas.

Bernard avait 18 ans lorsque lui et quatre autres adolescents ont enlevé et volé Todd et Stacie Bagley alors qu’ils se rendaient à un service du dimanche à Killeen, au Texas, au cours duquel Bernard a aspergé leur voiture de liquide à briquet et y a mis le feu avec leurs corps dans le coffre arrière.

Les exécutions fédérales ont été reprises par Trump en juillet après une interruption de 17 ans malgré l’épidémie de coronavirus dans les prisons américaines.

La mère de Todd Bagley, Georgia, s’est entretenue avec des journalistes dans les 30 minutes suivant l’exécution, disant qu’elle voulait remercier Trump, le procureur général William Barr et d’autres du ministère de la Justice.

«Sans ce processus», a-t-elle dit, lisant une déclaration, «ma famille n’aurait pas la fermeture nécessaire pour avancer dans la vie.» Elle a qualifié les meurtres d ‘«acte insensé de mal inutile».

Mais elle a arrêté de lire le texte préparé et est devenue émue lorsqu’elle a parlé des excuses de Bernard avant sa mort vendredi et d’un complice, Christopher Vialva, le chef du groupe qui a tiré sur les Bagley dans la tête avant que la voiture ne soit brûlée. Il a été exécuté en septembre.

«Les excuses et les remords… ont beaucoup aidé à guérir mon cœur», dit-elle, commençant à pleurer puis à se recomposer. «Je peux très bien dire: je leur pardonne.»

Plus tôt à l’intérieur de la chambre de la mort, Bernard était allongé sur une civière en forme de croix avec des lignes intraveineuses dans les deux bras. Il a regardé en arrière lorsqu’un maréchal américain a pris un téléphone et a demandé s’il y avait des raisons de ne pas continuer. Bernard a réagi calmement pendant que le maréchal posait le téléphone et disait que l’exécution pouvait avoir lieu.

Bernard n’a pas montré la respiration laborieuse et les contractions constantes des autres exécutés auparavant. Une minute après l’injection mortelle, ses yeux se fermèrent lentement et il bougea à peine à nouveau.

Environ 20 minutes plus tard, de faibles taches blanches sont apparues sur sa peau et quelqu’un est entré par la porte d’une chambre, a écouté son cœur, a cherché un pouls, puis est sorti. Quelques secondes plus tard, un responsable a déclaré que Bernard était mort.

Alfred Bourgeois, un chauffeur de camion louisianais de 56 ans, est sur le point de mourir vendredi pour avoir tué sa fille de 2 ans en lui cognant à plusieurs reprises la tête contre les vitres et le tableau de bord d’un camion. Les avocats de Bourgeois ont allégué qu’il était intellectuellement handicapé et donc inéligible à la peine de mort, mais plusieurs tribunaux ont déclaré que les preuves ne soutenaient pas cette affirmation.

Avant l’exécution de Bernard, Kardashian West a tweeté qu’elle lui avait parlé plus tôt: «L’appel le plus dur que j’aie jamais eu. Brandon, altruiste comme toujours, se concentrait sur sa famille et s’assurait qu’elle allait bien. Il m’a dit de ne pas pleurer parce que notre combat n’est pas terminé.

Juste avant la date prévue de l’exécution, les avocats de Bernard ont déposé des papiers auprès de la Cour suprême pour faire cesser l’exécution, mais la Haute Cour a rejeté la demande, ouvrant la voie à l’exécution.

Bernard avait fait du crochet en prison et avait même lancé un groupe de crochetage dans le couloir de la mort dans lequel les détenus partageaient des modèles de fabrication de chandails, de couvertures et de chapeaux, a déclaré Ashley Kincaid Eve, une militante contre la peine de mort.

Les exécutions fédérales lors d’un transfert de pouvoir présidentiel sont également rares, en particulier lors d’une transition d’un partisan de la peine de mort à un président élu comme Biden opposé à la peine capitale. La dernière fois que les exécutions ont eu lieu pendant une période de canard boiteux remonte aux années 1890. pendant la présidence de Grover Cleveland dans les années 1890.

Les avocats de la défense ont fait valoir devant le tribunal et dans une requête en grâce de Trump que Bernard était un membre de rang inférieur du groupe. Ils disent que les deux Bagleys étaient probablement morts avant que Bernard ne mette le feu à la voiture, une affirmation qui contredit le témoignage du gouvernement au procès.

L’affaire a incité Trump à intervenir, y compris d’un procureur lors de son procès en 2000 qui affirme maintenant que les préjugés raciaux peuvent avoir influencé l’imposition par le jury presque entièrement blanc d’une condamnation à mort contre Bernard, qui est noir. Depuis, plusieurs jurés ont également déclaré publiquement qu’ils regrettaient de ne pas avoir opté pour la prison à vie.

Les adolescents se sont approchés des Bagleys dans l’après-midi du 21 juin 1999 et leur ont demandé un ascenseur après s’être arrêtés dans un dépanneur – prévoyant depuis le début de voler le couple. Après l’accord des Bagleys, Vialva, le plus âgé du groupe à 19 ans, a sorti une arme à feu et les a forcés dans le coffre.

Les Bagleys, tous deux dans la vingtaine, ont parlé à travers une ouverture sur la banquette arrière et ont exhorté leurs ravisseurs à accepter Jésus alors qu’ils roulaient pendant des heures pour essayer d’utiliser les cartes bancaires des Bagleys. Après que les adolescents se soient retirés sur le bord de la route, Vialva a marché vers l’arrière et a tiré sur les Bagleys dans la tête.

La question centrale dans la décision de condamner Bernard à mort était de savoir si les coups de feu de Vialva ou le feu allumé par Bernard avaient tué les Bagley.

Les preuves du procès ont montré que Todd Bagley est probablement mort sur le coup. Mais un expert gouvernemental a déclaré que Stacie Bagley avait de la suie dans ses voies respiratoires, indiquant que l’inhalation de fumée et non le coup de feu la tuait. Les avocats de la défense ont déclaré que cette affirmation n’était pas prouvée. Ils ont également déclaré que Bernard pensait que les deux Bagleys étaient morts et qu’il craignait les conséquences du refus de l’ordre du plus haut gradé Vialva de brûler la voiture pour détruire les preuves.

La première série d’exécutions fédérales au cours de l’été concernait des hommes blancs. Quatre des cinq détenus qui mourront avant l’inauguration de Biden le 20 janvier sont des hommes noirs. La cinquième est une femme blanche qui serait la première détenue exécutée par le gouvernement fédéral en près de six décennies.