L’armée américaine prévoyait de transformer un bombardier nucléaire de 2000 mph en un rival supersonique pour Concorde, révèlent de nouveaux documents.

Au plus fort de la guerre froide, l’US Air Force a développé le XB-70 pour qu’il soit le plus gros et le plus rapide des avions à voler.

La machine de guerre ultra-rapide – connue sous le nom de Valkyrie – visait à semer la peur dans le cœur des dirigeants soviétiques.

Cependant, son budget en flèche a également terrifié ceux qui contrôlaient les cordons de la bourse au Pentagone.

Le bombardier ultramoderne a finalement été abattu dans les années 1960 – non pas par des missiles, mais par la flambée de ses coûts de développement.

Chaque bombardier de production devait coûter environ 24,5 millions de dollars, soit 237 millions de dollars aujourd’hui.

Désespérée de sauver la face, la Force aérienne et l’entrepreneur North American Aviation ont proposé de multiples utilisations alternatives pour le XB-70.

Ils comprenaient tout, du lancement de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) aux capsules spatiales de la NASA.

Cependant, une proposition accrocheuse pour le Valkyrie – qui pourrait voler à 72 000 pieds – aurait changé le transport aérien pour toujours.

En raison de sa taille énorme, il a été supposé que le bombardier pourrait être transformé en un avion de passagers méga-rapide transportant jusqu’à 80 passagers.

L’avion de ligne offrirait même aux voyageurs chanceux un « buffet de liquide chaud ».

Le plan bizarre apparaît dans un document de 20 pages publié par l’US Air Force Material Command History Office.

Il décrit les nombreuses idées des ingénieurs pour recycler le très coûteux XB-70.

Les ingénieurs ont affirmé: « Les dispositions standard des sièges dans le nouveau transport pourraient accueillir 80 passagers assis dans une disposition décalée. »

Ils ont ajouté que plus de passagers pourraient être coincés si nécessaire «dans des quartiers un peu exigus».

Les documents révèlent: « Les modifications pour créer l’avion de transport comprenaient un fuselage supérieur arrière modifié, l’élargissement de la zone de chargement principale, une porte de chargement inférieure et l’ajout de sièges. »

Une autre suggestion a été d’équiper l’avion militaire d’un « poste d’infirmières

ainsi que des portées pour quarante-huit blessés. «

Il va sans dire qu’aucune de ces idées n’a vu le jour car elles étaient toutes jugées beaucoup trop coûteuses.

Cependant, si le plan de l’avion de passagers avait décollé, il aurait battu le Concorde supersonique dans les airs.

Le Concorde a effectué sa première traversée transatlantique le 26 septembre 1973 et a inauguré le premier service passagers supersonique régulier au monde le 21 janvier 1976.

Ses activités ont finalement été arrêtées par Air France en mai 2003 et par British Airways en octobre 2003.

Seuls 14 des avions supersoniques sont entrés en service, il y avait donc beaucoup de place dans le ciel pour certains rivaux supersoniques.