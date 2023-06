Les États-Unis prévoient une nouvelle initiative concernant le visa H-1B lors de la visite du Premier ministre, les Indiens en bénéficieront : rapport

L’administration Biden facilitera la vie et le travail des Indiens aux États-Unis, en utilisant la visite d’État de cette semaine du Premier ministre Narendra Modi pour aider certains travailleurs qualifiés à entrer ou à rester dans le pays, selon trois personnes proches du dossier.

Le département d’État pourrait annoncer dès jeudi qu’un petit nombre d’Indiens et d’autres travailleurs étrangers titulaires d’un visa H-1B pourront renouveler ces visas aux États-Unis, sans avoir à voyager à l’étranger, a déclaré l’une des sources, faisant partie d’un programme pilote qui pourrait être étendu dans les années à venir.

Les citoyens indiens sont de loin les utilisateurs les plus actifs du programme américain H-1B et représentaient 73% des près de 442 000 travailleurs H-1B au cours de l’exercice 2022.

« Nous reconnaissons tous que la mobilité de notre peuple est un énorme atout pour nous », a déclaré un autre responsable américain. « Et donc notre objectif est d’aborder cela d’une manière multiforme. Le Département d’État a déjà travaillé très dur pour trouver des moyens créatifs d’apporter des changements aux choses. »

Un porte-parole du département d’État a refusé de commenter les questions sur les types de visas éligibles ou le moment du lancement du pilote. Les plans d’un programme pilote ont été signalés pour la première fois par Bloomberg Law en février.

« Le pilote commencerait par un petit nombre de cas avec l’intention d’étendre l’initiative au cours des un à deux ans suivants », a déclaré le porte-parole, tout en refusant de définir petit.

Les étapes peuvent changer et ne sont pas finalisées tant qu’elles ne sont pas annoncées. La Maison Blanche a refusé de commenter.

Chaque année, le gouvernement américain met 65 000 visas H-1B à la disposition des entreprises à la recherche de travailleurs étrangers qualifiés, ainsi que 20 000 visas supplémentaires pour les travailleurs titulaires d’un diplôme supérieur. Les visas durent trois ans et peuvent être renouvelés pour trois autres années.

Les entreprises utilisant le plus de travailleurs H-1B ces dernières années comprennent les services de conseil indiens Infosys et Tata, ainsi qu’Amazon, Alphabet et Meta aux États-Unis, selon les données du gouvernement américain.

La possibilité pour certains des travailleurs étrangers temporaires de renouveler leurs visas aux États-Unis libérerait des ressources pour les entretiens de visa dans les consulats à l’étranger, a déclaré le porte-parole.

Le programme pilote inclurait également certains travailleurs avec des visas L-1, qui sont disponibles pour les personnes transférées au sein d’une entreprise vers un poste aux États-Unis, a déclaré l’une des sources.

Une initiative distincte visant à éliminer l’arriéré de demandes de visa dans les ambassades américaines en Inde montre enfin des signes de progrès, selon une autre de ces sources, et devrait figurer dans les discussions entre les délégations des deux pays à Washington cette semaine.

L’Inde est depuis longtemps préoccupée par la difficulté rencontrée par ses citoyens pour obtenir des visas pour vivre aux États-Unis, y compris les travailleurs de l’industrie technologique. Plus de 10 millions d’emplois étaient ouverts aux États-Unis fin avril, selon le département du Travail.

Certains titulaires de visas H-1B aux États-Unis ont fait partie des milliers de travailleurs de la technologie licenciés cette année, les obligeant à se démener pour trouver de nouveaux employeurs dans un « délai de grâce » de 60 jours ou retourner dans leur pays d’origine.

L’administration Biden a passé des mois à travailler pour améliorer l’accès aux visas pour les Indiens, essayant de contourner le manque de volonté politique au Congrès pour réformer en profondeur la politique d’immigration américaine. Le président Joe Biden veut unir les deux plus grandes démocraties du monde, en partie dans le but de mieux concurrencer la Chine.

Les services de visas américains tentent toujours de résorber un arriéré après que Washington a interrompu presque tout le traitement des visas dans le monde en mars 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. L’arriéré de visas a conduit certaines familles à être séparées pendant de longues périodes, certaines se rendant sur les réseaux sociaux pour déplorer leur situation.