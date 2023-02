Les États-Unis prévoient de cesser d’acheter des vaccins Covid à l’automne. Qu’est-ce que cela signifie

Un pharmacien livre une dose de rappel COVID-19 dans un magasin CVS de Chicago en octobre. Antonio Pérez | Service de nouvelles de la tribune | Getty Images

Les États-Unis cesseront d’acheter des vaccins Covid à prix réduit pour l’ensemble du pays et transféreront la distribution des vaccins vers le marché privé dès le début de l’automne, transférant le coût aux assureurs américains et aux Américains non assurés qui risquent de perdre l’accès aux vaccins gratuits. Le Dr Ashish Jha, le coordinateur de la réponse Covid de la Maison Blanche, a déclaré jeudi dans une interview avec le département de médecine de l’UCSF que le passage à un marché privé se produira au cours de l’été ou au début de l’automne, bien qu’aucune date exacte n’ait été fixée. Un haut responsable du département de la santé et des services sociaux a déclaré à CNBC que l’automne serait un moment naturel pour passer à un marché privé, en particulier si la Food and Drug Administration sélectionne une nouvelle souche Covid pour les vaccins et demande aux fabricants de produire des plans mis à jour à l’avance. de la saison des virus respiratoires. Au cours des deux dernières années, les États-Unis ont acheté les vaccins directement à Pfizer et Moderne à un prix moyen d’environ 21 $ par dose, selon la Kaiser Family Foundation. Le gouvernement fédéral a exigé que les pharmacies, les cabinets médicaux et les hôpitaux fournissent ces vaccins gratuitement à tous, quel que soit leur statut d’assurance.

Si vous avez une assurance maladie

À la fin du programme fédéral de vaccination Covid, les injections resteront gratuites pour les personnes qui ont une assurance maladie en raison des exigences de la loi sur les soins abordables. Mais les adultes non assurés peuvent avoir à payer pour leurs vaccinations lorsqu’ils Pfizer et Moderne commencer à vendre les clichés sur le marché privé et le stock fédéral actuel s’épuise. Il existe un programme fédéral pour fournir des vaccins gratuits aux enfants dont les familles ou les soignants n’ont pas les moyens de se faire vacciner. Jha a déclaré mardi que le changement prévu n’était pas lié à la fin de l’urgence de santé publique de Covid en mai. “La fin du PHE ne signifie PAS que les gens ne pourront soudainement pas obtenir les vaccins et les traitements dont ils ont besoin”, a écrit Jha dans un fil Twitter mardi.

Lorsque le gouvernement fédéral n’achètera plus de vaccins à prix réduit pour l’ensemble du pays, les prestataires de soins de santé individuels achèteront les vaccins aux fabricants de vaccins à un prix plus élevé. Le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, a déclaré à CNBC le mois dernier que la société se préparait à vendre les vaccins sur le marché privé dès cet automne. Albert Bourla, PDG de Pfizer dit aux investisseurs pendant les bénéfices de la société, appelez cette semaine qu’il se prépare à la commercialisation des vaccins au second semestre. Pfizer et Moderna ont déclaré qu’ils envisageaient d’augmenter le prix des vaccins à environ 110 à 130 dollars par dose une fois que le gouvernement américain se retirera du programme de vaccination.

Si vous n’êtes pas assuré

“Si vous n’êtes pas assuré, vous pourriez être confronté au coût total”, a déclaré Cynthia Cox, experte de la loi sur les soins abordables à la Kaiser Family Foundation. Mais les États-Unis ont encore un stock substantiel de vaccins gratuits. L’administration Biden a commandé 171 millions de boosters omicron l’année dernière. Environ 51 millions de rappels ont été administrés jusqu’à présent, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Les non-assurés continueront d’avoir accès à ces 120 millions de doses gratuites, mais on ne sait pas combien de temps durera l’approvisionnement. “Avec l’approvisionnement que nous avons de vaccins et d’antiviraux, nous ne pensons pas que nous allons être dans un état de transition précipitée pour abandonner cela aux partenaires du marché”, a déclaré le responsable du HHS. Bien que les fabricants de vaccins se préparent à vendre des vaccins sur le marché privé plus tard cette année, il est possible que le stock fédéral de vaccins gratuits puisse durer plus longtemps que cela, car la consommation de rappel a été faible, a déclaré Cox.

“Tout le monde aux États-Unis, quel que soit son statut de citoyen ou son statut d’assurance, peut obtenir un vaccin gratuit tant que dure ce stock fédéral”, a déclaré Cox. Le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., a critiqué la hausse des prix des vaccins dans une lettre au PDG de Moderna le mois dernier. Sanders, qui présidera le comité sénatorial de la santé, a déclaré que la hausse des prix coûterait des milliards aux contribuables en raison de son impact sur les budgets de Medicaid et Medicare. “Peut-être le plus important, le quadruplement des prix rendra le vaccin indisponible pour des millions d’Américains non assurés et sous-assurés qui ne pourront pas se le permettre”, a déclaré Sanders. “Combien de ces Américains mourront de Covid-19 en raison d’un accès limité à ces vaccins vitaux?” Jha a déclaré cette semaine que l’administration Biden s’est engagée à aider les personnes non assurées à accéder aux vaccins et aux traitements Covid. “Nous créons tout un ensemble d’efforts distincts pour les non-assurés parce que les non-assurés, bien sûr, ne pourront pas obtenir de vaccins et de traitements gratuits dans le cadre du système d’assurance ordinaire par définition”, a déclaré Jha jeudi. “Nous travaillons sur un plan à ce sujet.” Le responsable du HHS a déclaré qu’un outil que le gouvernement fédéral prévoit de use est un programme appelé Section 317 qui fournit des fonds pour procurer et administrer gratuitement des injections à des adultes non assurés.

Exigences de l’ACA

Mais pour l’écrasante majorité des personnes ayant une assurance privée, la loi sur les soins abordables couvrira le coût des vaccins. En vertu de l’ACA, une assurance maladie privée est tenue de couvrir toutes les vaccinations recommandées par le CDC sans frais pour le consommateur. Medicare couvrirait les vaccins pour les personnes âgées, qui sont les plus vulnérables au virus, et les personnes à faible revenu pourraient se faire vacciner via Medicaid. Il peut y avoir un petit nombre de régimes d’assurance maladie privés hérités d’avant l’ACA qui ne sont pas tenus de couvrir les vaccins Covid, a déclaré Cox. Le responsable du HHS a déclaré que la plupart de ces plans paieraient probablement pour les tirs. De plus, certains assurance à court terme les politiques pourraient ne pas payer les vaccins, a déclaré Cox. Ces plans ont été créés sous l’administration Trump et ne sont pas tenus de se conformer à l’ACA. L’ACA permet également à l’assurance privée de limiter la couverture vaccinale aux fournisseurs du réseau, a déclaré Cox. Les personnes qui se sont habituées à se faire vacciner dans n’importe quelle pharmacie pendant la pandémie pourraient devoir se rendre dans une pharmacie spécifique à l’avenir pour se faire vacciner gratuitement, a-t-elle déclaré. Les consommateurs pourraient également voir leurs primes d’assurance maladie augmenter si Pfizer et Moderna augmentent le prix des vaccins, a déclaré Cox.

