Les États-Unis prévoient davantage de libérations de migrants lorsque les limites d’asile prendront fin

WASHINGTON (AP) – Le département de la Sécurité intérieure a déclaré que davantage de migrants pourraient être libérés aux États-Unis pour poursuivre des affaires d’immigration lorsque les restrictions d’asile de l’ère Trump prendront fin la semaine prochaine dans l’une de ses évaluations les plus détaillées avant le changement de politique majeur.

Le département a signalé un traitement plus rapide des migrants détenus à la frontière, davantage de tentes de détention temporaire, des augmentations de personnel et une augmentation des poursuites pénales contre les passeurs, notant des progrès sur un plan annoncé en avril.

Mais le document de sept pages daté de mardi ne comprenait aucun changement structurel majeur au milieu d’un nombre inhabituellement élevé de migrants entrant dans le pays. D’autres sont attendus avec la fin de l’autorité du titre 42, en vertu de laquelle les migrants se sont vu refuser le droit de demander l’asile plus de 2,5 millions de fois au motif d’empêcher la propagation du COVID-19.

Un juge fédéral de Washington a ordonné au titre 42 de se terminer le 21 décembre, mais les États dirigés par les républicains ont demandé à une cour d’appel de le maintenir en place. L’administration Biden a également contesté certains aspects de la décision, bien qu’elle ne s’oppose pas à ce que la règle expire la semaine prochaine. Les allers-retours juridiques pourraient aller jusqu’au fil.

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, s’est rendu cette semaine à El Paso, au Texas, qui a connu un afflux important dimanche après être devenu le couloir le plus fréquenté pour les passages illégaux en octobre. El Paso a été un pôle d’attraction pour les Vénézuéliens, les Nicaraguayens, les Cubains, les Colombiens, les Équatoriens et d’autres nationalités.

Le déplacement géographique vers les confins les plus à l’ouest du Texas était probablement le résultat des calculs des passeurs sur le meilleur itinéraire, a déclaré Nicolas Palazzo, avocat au Las Americas Immigrant Advocacy Center à El Paso.

Comme d’autres groupes de défense qui travaillent directement avec la sécurité intérieure, Palazzo a déclaré qu’il n’avait eu aucune conversation avec le département au sujet de la planification post-titre 42. Une question clé : comment les autorités traiteront-elles les migrants qui attendent depuis longtemps de demander l’asile ?

Le représentant américain Henry Cuellar, D-Texas, a déclaré que les responsables des douanes et de la protection des frontières lui avaient dit mercredi qu’environ 50 000 migrants attendraient de traverser une fois le titre 42 levé.

Les autorités prévoient d’admettre les demandeurs d’asile qui passent par les points d’entrée mais de renvoyer au Mexique ceux qui traversent illégalement entre les points de passage officiels, a déclaré Cuellar dans une interview. On ne savait pas comment ils restitueraient des nationalités que le Mexique n’acceptera pas – comme les Cubains et les Nicaraguayens – et sont difficiles à renvoyer chez eux en raison de relations diplomatiques tendues et d’autres défis.

Les responsables de l’administration élaborent des mesures supplémentaires, que Cuellar a déclaré qu’ils ne divulgueraient pas.

“Je pense que la première semaine va être un peu chaotique”, a-t-il déclaré.

Les responsables américains à El Paso exemptent actuellement 70 migrants par jour du titre 42, a déclaré Palazzo, qui s’est demandé comment les responsables traiteraient plus de personnes.

À moins qu’ils n’augmentent considérablement la capacité de traitement, les migrants qui passent par les points de passage officiels peuvent se voir dire d’attendre environ un an pour un rendez-vous, a déclaré Palazzo. “Est-ce qu’ils peuvent vraiment me dire avec un visage impassible qu’ils s’attendent à ce que les gens attendent aussi longtemps?”

Dans sa dernière évaluation, le CBP a déclaré que les agences gouvernementales “gèrent des niveaux bien au-delà de la capacité pour laquelle leur infrastructure a été conçue et dotée de ressources, ce qui signifie que des augmentations supplémentaires créeront une pression supplémentaire et une surpopulation potentielle dans des endroits spécifiques le long de la frontière”.

Davantage d’adultes célibataires et de familles avec de jeunes enfants pourraient être libérés dans les communautés avec pour instruction de comparaître devant le tribunal de l’immigration sans l’aide de groupes non gouvernementaux ou de sponsors financiers, a indiqué le département.

Le département n’a pas indiqué combien de migrants pourraient traverser la frontière à la fin du titre 42. Plus tôt cette année, ils en attendaient jusqu’à 18 000 par jour, un nombre stupéfiant. En mai, les migrants ont été arrêtés en moyenne 7 800 fois par jour, le mois de pointe de la présidence de Joe Biden.

Au cours de l’exercice qui s’est terminé le 30 septembre, les migrants ont été arrêtés 2,38 millions de fois, en hausse de 37 % par rapport à 1,73 million de fois l’année précédente. Le total annuel a dépassé les 2 millions pour la première fois.

Les chiffres reflètent la détérioration des conditions économiques et politiques dans certains pays, la force relative de l’économie américaine et l’application inégale des restrictions d’asile de l’ère Trump.

___

Spagat a rapporté de San Diego.

Rebecca Santana et Elliot Spagat, Associated Press