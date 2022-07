Les États-Unis préviennent qu’ils défendront un allié si la Chine enfreint la décision sur la mer

MANILLE, Philippines (AP) – Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a renouvelé un appel à la Chine pour qu’elle se conforme à une décision d’arbitrage de 2016 qui a invalidé les vastes revendications de Pékin dans la mer de Chine méridionale et a averti que Washington est obligé de défendre l’allié du traité Philippines si ses forces, des navires ou des aéronefs sont attaqués dans les eaux contestées.

La déclaration de Blinken, publiée mardi par l’ambassade des États-Unis à Manille, a été publiée à l’occasion du sixième anniversaire de la décision de 2016 par un tribunal arbitral mis en place à La Haye en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer après que le gouvernement philippin a porté plainte en 2013. contre les actions de plus en plus agressives de la Chine dans la mer contestée.

La Chine n’a pas participé à l’arbitrage, a rejeté sa décision comme une imposture et continue de la défier, l’amenant dans des querelles territoriales avec les Philippines et d’autres États demandeurs d’Asie du Sud-Est ces dernières années.

“Nous appelons à nouveau la RPC à respecter ses obligations en vertu du droit international et à cesser son comportement provocateur”, a déclaré Blinken, en utilisant l’acronyme du nom officiel de la Chine.

“Nous réaffirmons également qu’une attaque armée contre les forces armées philippines, des navires publics ou des avions dans la mer de Chine méridionale invoquerait les engagements de défense mutuelle des États-Unis” en vertu du traité de défense mutuelle américano-philippin de 1951, a déclaré Blinken.

Outre la Chine et les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, Taïwan et Brunei ont eu des revendications qui se chevauchent dans la voie navigable très fréquentée, qui serait riche en gisements sous-marins de gaz et de pétrole et où environ 5 billions de dollars de commerce et de marchandises sont expédiés à travers chaque année.

La région du point d’éclair est devenue un front clé de la rivalité américano-chinoise.

Washington ne revendique pas les eaux contestées, mais a déployé ses navires de la marine et ses avions à réaction de l’armée de l’air pour patrouiller la voie navigable pendant des décennies et affirme que la liberté de navigation et de survol dans la région contestée est dans l’intérêt national des États-Unis. Cela a provoqué des réactions de colère de la part de la Chine, qui a accusé les États-Unis de s’ingérer dans un différend purement asiatique et les a avertis de rester à l’écart.

Le ministre philippin des Affaires étrangères, Enrique Manalo, a déclaré mardi que la décision d’arbitrage serait un pilier de la politique et des actions de la nouvelle administration dans la région contestée et a rejeté les tentatives visant à saper la décision “indiscutable”.

« Ces conclusions ne sont plus à la portée du démenti et de la réfutation et sont concluantes car indiscutables. Le prix est définitif », a déclaré Manalo dans un communiqué.

“Nous rejetons fermement les tentatives de saper … voire de l’effacer de la loi, de l’histoire et de nos mémoires collectives”, a déclaré Manalo, qui n’a pas nommé la Chine mais y a clairement fait allusion.

La Chine désapprouverait probablement la position politique déclarée par Manalo pour l’administration du président Ferdinand Marcos Jr., qui a pris ses fonctions le 30 juin après une victoire électorale écrasante.

Le prédécesseur de Marcos Jr., Rodrigo Duterte, a mis la décision d’arbitrage en veilleuse pendant des années après son entrée en fonction en 2016 et a entretenu des liens étroits avec le président chinois Xi Jinping tout en critiquant souvent les politiques de sécurité américaines.

En 2019, Duterte a déclaré qu’il avait finalement demandé à Xi lors d’une réunion à Pékin de se conformer à la décision, mais que le dirigeant chinois lui avait dit catégoriquement : “Nous ne bougerons pas”.

Marcos Jr. a confirmé la décision d’arbitrage et a déclaré qu’il ne permettrait même pas qu’un “millimètre carré” des eaux philippines soit piétiné.

Mais dans une interview avec le réseau de radio DZRH en janvier avant qu’il ne remporte la présidence, Marcos Jr. a déclaré que puisque la Chine a refusé de reconnaître la décision, cela n’aidera pas à régler les différends avec Pékin, “donc cette option ne nous est pas disponible”.

Marcos Jr. a alors déclaré que la politique d’engagement diplomatique de Duterte avec la Chine était “vraiment notre seule option”.

Il a fait face à des appels mardi pour demander à la Chine de se conformer à la décision d’arbitrage et d’inverser l’approche douce de Duterte qui a sapé la souveraineté des Philippines dans la mer contestée.

Des dizaines de militants de gauche et d’ouvriers ont manifesté mardi devant le consulat chinois dans le quartier financier de Makati à Manille, demandant à Pékin de respecter la décision d’arbitrage et à Marcos Jr. de défendre le territoire et les droits souverains du pays en mer de Chine méridionale.

Les journalistes d’Associated Press Joeal Calupitan et Aaron Favila ont contribué à ce rapport.

Jim Gomez, Associated Press