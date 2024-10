Les États-Unis prêts à soutenir la Corée du Sud avec des armes nucléaires – Pentagone – RT World News

Washington et Séoul ont « une alliance sans équivoque basée sur le nucléaire », a déclaré le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin.

Les États-Unis sont prêts à soutenir la Corée du Sud avec ses capacités militaires nucléaires et non nucléaires, a déclaré mercredi le secrétaire à la Défense Lloyd Austin.

Cette déclaration intervient alors que les tensions s’accentuent dans la péninsule coréenne – et juste avant que la Corée du Nord ne teste jeudi un missile balistique intercontinental.

Washington et Séoul vont intensifier leur coopération en matière de défense et leurs exercices militaires à grande échelle, a déclaré Austin lors d’un point de presse du Pentagone mercredi aux côtés du ministre sud-coréen de la Défense, Kim Yong-hyun.

« J’ai assuré aujourd’hui au ministre Kim que les États-Unis restaient pleinement engagés dans la défense de la République de Corée et que notre engagement étendu en matière de dissuasion restait à toute épreuve », a-t-il ajouté. dit Austin. « Cet engagement est soutenu par l’ensemble des capacités américaines de défense antimissile conventionnelle, nucléaires et non nucléaires avancées. »

Il a ajouté que les États-Unis et la Corée du Sud reviendraient « à des exercices à grande échelle » et « renforcement [their] préparation combinée et notre interopérabilité.















La Corée du Nord a imputé la montée des tensions dans la région aux exercices militaires combinés de Séoul et de Washington, considérant ces exercices comme des répétitions d’une potentielle invasion. Plus tôt ce mois-ci, Pyongyang a détruit les routes et les voies ferrées reliant les deux Corées, coupant ainsi les routes terrestres potentielles vers la Corée du Nord.

Jeudi, Séoul a annoncé un éventuel lancement d’ICBM par Pyongyang vers la mer de l’Est. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a confirmé que Pyongyang avait procédé à un essai d’ICBM en réponse aux attaques de ses adversaires. « alliance nucléaire dangereuse ».

« La République populaire démocratique de Corée affirme qu’elle ne changera jamais sa politique de renforcement de son arsenal nucléaire. » L’agence de presse officielle KCNA a cité Kim comme disant. Il a souligné que le test était un « approprié » réponse à « les dangereuses manœuvres de renforcement de l’alliance nucléaire des ennemis et diverses activités militaires aventureuses » menacer la sécurité de Pyongyang.

Les États-Unis accusent également la Corée du Nord d’aider la Russie dans le conflit ukrainien. Selon le Pentagone, Pyongyang a envoyé 10 000 soldats en Russie pour y être entraînés et éventuellement déployés contre Kiev. Le président russe Vladimir Poutine n’a ni confirmé ni démenti les affirmations de l’Ukraine et de ses soutiens concernant les troupes nord-coréennes.

Interrogé la semaine dernière sur ces affirmations, il a noté que Moscou et Pyongyang ont signé un traité bilatéral qui prévoit une coopération militaire – et que cela implique plus que des exercices et des entraînements conjoints dépend de la Russie et de la Corée du Nord et de personne d’autre.